Мобилизация в Украине продолжается, однако сотрудники территориальных центров комплектования не имеют законных полномочий самостоятельно останавливать автомобили на блокпостах — такое право принадлежит исключительно полицейским.

Правила мобилизации в Украине снова в центре внимания — на этот раз адвокат разъяснила, имеют ли право сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) останавливать автомобили и проверять водителей на блокпостах.

Как пояснила адвокат Юлия Антонюк в комментарии УНИАН, сотрудники ТЦК не имеют законных полномочий самостоятельно останавливать транспортные средства. Такое право принадлежит исключительно полицейским.

Кто имеет право останавливать авто

Право останавливать транспорт предусмотрено статьей 35 закона «О Национальной полиции» и не распространяется на сотрудников ТЦК. На блокпостах обычно работают совместные группы полиции и военных. После остановки автомобиля полицейские могут привлекать представителей ТЦК для проверки военно-учетных документов.

При этом для самой остановки должны быть законные основания. Порядок проверки документов и осмотра транспорта во время военного положения регулируют закон «О правовом режиме военного положения» и постановления Кабмина №1455 и №1456. Они определяют правила работы официальных блокпостов и перечень лиц, имеющих право проводить проверки.

Законны ли мобильные блокпосты

По словам Антонюк, так называемые мобильные блокпосты не предусмотрены ни одним нормативно-правовым актом. Поэтому о законности проверки документов или осмотра транспорта на них речь не идет. Если блокпост создан незаконно, водитель имеет право не останавливать автомобиль.

В таких случаях правоохранители могут составить административный протокол о невыполнении требования об остановке транспорта. Теоретически возможны преследование или попытки перекрыть движение, однако на практике это случается редко, особенно в городах.

Что делать водителю при остановке

Антонюк советует при остановке спокойно уточнять, кто именно проводит проверку, требовать служебное удостоверение и объяснение правовых оснований остановки. Также стоит фиксировать события на видео, а при признаках превышения полномочий — вызывать полицию и обращаться к адвокату.

Если человека доставили в ТЦК, адвокат советует ехать туда вместе с защитником. Во многих случаях после вручения повестки люди могут спокойно покинуть ТЦК, а дальнейшие вопросы решаются в рабочем порядке.

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