Подорожчання бензину в Україні триває, а слідом восени зростуть і ціни на продукти — аналітики назвали, що саме подорожчає найближчим часом.

Як розповів РБК-Україна керівник аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, цієї осені подорожчання продуктів в Україні продовжиться — зростатимуть ціни на окремі види м'яса, яйця та молочну продукцію. На вартість впливають сезонність, обмежена пропозиція сировини, попит і витрати виробників.

Найбільше від ситуації на ринку залежить яловичина: середня ціна у супермаркетах нині становить 437,63 грн за кілограм. Пропозиція худоби лишається обмеженою, а попит із боку експортерів тримає вартість на високому рівні.

Подорожчання продуктів в Україні

Курятина, за прогнозом аналітика, різко не подорожчає, однак поступово тягнутиметься вгору слідом за яловичиною та свининою. Кілограм курячого філе коштує 219,33 грн, а тушка — близько 110 грн за кілограм.

Помітно додали в ціні яйця: десяток тепер обходиться у 69–74 грн, за місяць середня вартість зросла приблизно на 27%. Дорожчає й молочна продукція — за 900 мл молока у магазинах просять 64–84 грн, а кілограм кисломолочного сиру коштує близько 241 грн.

Подорожчання молочних продуктів в Україні

«Коли загальна вартість м'ясної продукції зростає, це поступово відображається і на курятині. Тому до кінця року м'ясо загалом залишатиметься однією з категорій, яка підтримуватиме зростання вартості продуктового кошика», — зазначив Гопка.

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