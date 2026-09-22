Подорожчання продуктів в Україні восени продовжиться — аналітики назвали, що саме зросте в ціні найближчим часом. Найдорожчими серед продуктів лишаються яловичина, яйця та молочна продукція.

Подорожчання бензину в Україні триває, а слідом восени зростуть і ціни на продукти — аналітики назвали, що саме подорожчає найближчим часом.

Як розповів РБК-Україна керівник аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка, цієї осені подорожчання продуктів в Україні продовжиться — зростатимуть ціни на окремі види м'яса, яйця та молочну продукцію. На вартість впливають сезонність, обмежена пропозиція сировини, попит і витрати виробників.

Найбільше від ситуації на ринку залежить яловичина: середня ціна у супермаркетах нині становить 437,63 грн за кілограм. Пропозиція худоби лишається обмеженою, а попит із боку експортерів тримає вартість на високому рівні.

Курятина, за прогнозом аналітика, різко не подорожчає, однак поступово тягнутиметься вгору слідом за яловичиною та свининою. Кілограм курячого філе коштує 219,33 грн, а тушка — близько 110 грн за кілограм.

Помітно додали в ціні яйця: десяток тепер обходиться у 69–74 грн, за місяць середня вартість зросла приблизно на 27%. Дорожчає й молочна продукція — за 900 мл молока у магазинах просять 64–84 грн, а кілограм кисломолочного сиру коштує близько 241 грн.

«Коли загальна вартість м'ясної продукції зростає, це поступово відображається і на курятині. Тому до кінця року м'ясо загалом залишатиметься однією з категорій, яка підтримуватиме зростання вартості продуктового кошика», — зазначив Гопка.

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