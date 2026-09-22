Мобілізація в Україні триває, і під час воєнного стану громадяни можуть оскаржувати в суді рішення ТЦК, висновки військово-лікарських комісій та штрафи. Адвокатка Оксана Воробей пояснила, коли такі позови справді дають результат.

Мобілізація в Україні та рішення ТЦК дедалі частіше стають предметом судових спорів. Під час воєнного стану громадяни можуть оскаржувати в суді рішення, пов’язані з мобілізацією, діями ТЦК та висновками військово-лікарських комісій. Однак далеко не кожен позов приносить результат — судова практика за час повномасштабної війни помітно змінилася. Про це повідомляє ТСН із посиланням на адвокатку Оксану Воробей.

Сама повістка, за словами юристки, рідко стає предметом успішного оскарження. Вона лише повідомляє людині про необхідність з’явитися до ТЦК, тож підстав для її скасування в суді майже немає.

Що оскаржують найчастіше

Натомість частіше оскаржують штрафи та постанови про адміністративну відповідальність за порушення правил військового обліку. Саме в таких справах суд може оцінити, чи правильно була оформлена та вручена повістка і чи дотрималися процедури її надсилання.

Як оскаржити рішення ВЛК

Якщо людина не погоджується з висновком військово-лікарської комісії, спершу варто звернутися до вищої ВЛК зі скаргою та медичними документами. Лише після цього можна йти до суду. Суди, як правило, не змінюють сам діагноз, а призначають повторний медичний огляд.

Під час мобілізації ВЛК нерідко проводять формально та поспіхом — без повного аналізу документів чи необхідних обстежень. Тому повторний огляд після рішення суду часто буває значно ретельнішим.

Чи реально скасувати мобілізацію

Ефективність оскарження залежить від того, чи мала людина законні підстави для відстрочки, бронювання або звільнення від служби. Якщо таких підстав не було, навіть за процедурних порушень мобілізацію можуть провести повторно — вже відповідно до всіх вимог законодавства.

«Якщо особа фактично підлягала мобілізації та не мала права на відстрочку, самі лише процедурні недоліки не завжди сприймаються судами як достатня підстава для скасування рішень ТЦК», — зазначила Оксана Воробей. За її словами, судова система зараз балансує між правами громадян і потребами оборони держави.

Що робити, якщо ви не згодні з рішенням ТЦК

Перший крок — звернутися зі скаргою та підтверджувальними документами до вищої інстанції: для ВЛК це обласна чи центральна комісія. Далі, якщо рішення не змінили, можна подавати адміністративний позов до суду. Важливо зібрати докази: медичні довідки, документи про право на відстрочку чи бронювання, а також копії повісток і постанов.

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