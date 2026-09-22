Як дізнатися, що телефон зламали? Перші ознаки часто непомітні: швидке розряджання батареї, несподівані коди підтвердження та чужі застосунки можуть вказувати на злам.

Якщо телефон раптово зажив своїм життям — швидко сідає батарея, корпус гріється в кишені чи самі запускаються застосунки, — це вагомий привід перевірити, чи не зламали його. Як пояснює технологічне видання Lifehacker, ранні ознаки злому часто мають вигляд дрібниць, на які легко не звернути увагу.

Головні ознаки зламу телефону

Перший тривожний сигнал — запити на зміну пароля або коди двофакторної автентифікації, яких ви не надсилали. Якщо приходять SMS з кодами, це майже напевно означає, що хтось уже намагається ввійти у ваші акаунти, а за двофакторної автентифікації зловмисник може мати ваш основний пароль.

Варто насторожитися й через дивну поведінку пристрою: швидке розряджання батареї або перегрів без навантаження, екран, що вмикається чи не гасне сам, індикатори камери та мікрофона, які спрацьовують без причини, застосунки, що запускаються, вилітають або показують спливні вікна, а також різке зростання використання мобільного трафіку.

Окремий сигнал — невідомий застосунок, якого ви не встановлювали. Це може бути шпигунське ПЗ, що краде дані або стежить за активністю. Такі програми нерідко ховають з головного екрана або маскують під безневинні утиліти.

Ще варто звернути увагу на перевірочні списання з банківської картки — іноді лише на кілька центів, — різке зростання спам-дзвінків та листів, а також повідомлення, позначені як прочитані, хоча ви їх не відкривали.

Що робити, якщо телефон зламали

Якщо ви помітили хоч одну з цих ознак, одразу змініть паролі та вийдіть з усіх пристроїв у налаштуваннях акаунтів. Замість SMS-кодів увімкніть надійніший захист — біометрію або фізичний ключ. Перевірте список встановлених застосунків і дозволів, а якщо поведінка телефону не змінюється після оновлень — проскануйте його антивірусом на наявність шкідливого ПЗ.