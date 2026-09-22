Как узнать, что телефон взломали? Первые признаки часто незаметны: быстрая разрядка батареи, неожиданные коды подтверждения и чужие приложения могут указывать на взлом.

Если телефон внезапно начал жить своей жизнью — почти разряжается за полдня, греется в кармане или сам запускает приложения, — это важный повод проверить, не взломали ли его. Как объясняет технологиздание Lifehacker, ранние признаки взлома часто выглядят как мелочи, на которые легко не обратить внимания.

Главные признаки взлома телефона

Первый тревожный сигнал — запросы на смену пароля или коды двухфакторной аутентификации, которые вы не отправляли. Если приходят SMS с кодами, это почти наверняка значит, что кто-то уже пытается зайти в ваши аккаунты, а при двухфакторной аутентификации у злоумышленника может быть ваш основной пароль.

Стоит насторожиться и из-за странного поведения устройства: быстрая разрядка батареи или перегрев без нагрузки, экран, который загорается или не гаснет сам, индикаторы камеры и микрофона, срабатывающие без причины, приложения, которые запускаются, вылетают или показывают всплывающие окна, а также резкий рост использования мобильного трафика.

Отдельный сигнал — неизвестное приложение, которое вы не устанавливали. Это может быть шпионское ПО, крадущее данные или следящее за активностью. Такие программы нередко прячут с главного экрана или маскируют под безобидные утилиты.

Ещё стоит обратить внимание на проверочные списания с банковской карты — иногда всего на несколько центов, — резкий рост спам-звонков и писем, а также сообщения, отмеченные как прочитанные, хотя вы их не открывали.

Что делать, если телефон взломали

Если вы заметили хотя бы один из этих признаков, сразу поменяйте пароли и выйдите из всех устройств в настройках аккаунтов. Вместо SMS-кодов включите более надёжную защиту — биометрию или физический ключ. Проверьте список установленных приложений и разрешений, а если поведение телефона не меняется после обновлений — просканируйте его антивирусом на наличие вредоносного ПО.