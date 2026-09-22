Денежная помощь в Киевской области позволяет внутренне перемещенным лицам получать ежемесячные выплаты на проживание — по 3 тыс. грн на человека с инвалидностью и ребенка и по 2 тыс. грн другим членам семьи. Минсоцполитики напомнило, кому назначают помощь и как ее оформить.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области охватывает несколько выплат, которые государство предоставляет переселенцам, больше всего нуждающимся в поддержке. Как сообщает Министерство социальной политики, базовая из них — выплата на проживание.

С 1 ноября 2023 года такую помощь назначают на шесть месяцев на семью, которая впервые за ней обратилась. Деньги ежемесячно перечисляют уполномоченному лицу из расчета на каждого члена семьи: для лиц с инвалидностью и детей — 3 тыс. грн, для остальных — 2 тыс. грн.

Какую еще денежную помощь могут получить переселенцы

Денежная помощь в Киевской области не ограничивается выплатами на проживание. ВПЛ могут рассчитывать на средства на оплату твердого топлива — размер этой выплаты составляет 8 тысяч гривен. Условия: иметь статус ВПЛ, проживать в Украине и не получать деньги на топливо от международных организаций.

Эти 8 тысяч гривен Пенсионный фонд Украины начисляет автоматически в ноябре–декабре, поэтому отдельно никуда обращаться не нужно.

Переселенцы также имеют право на жилищную субсидию на общих условиях и на субсидию на аренду жилья. Причем при назначении жилищной субсидии помощь на проживание ВПЛ не учитывается в совокупном доходе семьи.

Как оформить выплату

Выплату на проживание назначают на полгода на семью, которая впервые обратилась. Актуальные алгоритмы подачи заявления, перечень документов и все услуги для ВПЛ собраны на официальном портале vpo.gov.ua.

Напомним, что Минсоцполитики также разработало ипотечную программу для ВПЛ: государство покрывает 70% первого взноса и 70% ежемесячных платежей по кредиту на жилье, а также предоставляет 40 тыс. грн на сопутствующие расходы при заключении сделок.

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