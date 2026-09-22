С 18 сентября в Украине действует новое Положение о государственной системе поддержки профессионального развития педагогов. Учителя получили единый электронный кабинет, где можно искать программы, подавать заявки на обучение и отслеживать часы повышения квалификации.

Доплаты и профессиональное развитие учителей в новом учебном году претерпят изменения — с 18 сентября в Украине официально действует единый электронный кабинет для педагогов.

Речь идет о приказе Министерства образования и науки от 14 августа 2026 года № 1426. Им утверждено Положение о государственной информационно-коммуникационной системе поддержки и обеспечения профессионального развития педагогических и научно-педагогических работников. Об этом сообщает портал ЮРЛИГА.

Новая система должна стать общей средой для педагогов, работодателей, субъектов повышения квалификации и центров профессионального развития.

Что умеет электронный кабинет педагога

После электронной идентификации учитель сможет искать учебные программы, подавать заявки на обучение и отслеживать его прохождение через собственный кабинет. В системе автоматически учитываются часы повышения квалификации, выполнение плана профессионального развития и документы об обучении.

Отдельно предусмотрено электронное заключение договоров и подписание актов о предоставленных образовательных услугах. Система также будет взаимодействовать с ЕДЕБО и ЕДР, чтобы проверять сведения о педагогах, работодателях и субъектах повышения квалификации.

Электронный документ будет иметь силу бумажного

Сформированный в системе электронный документ о повышении квалификации получит статус оригинала и такую же юридическую силу, как и бумажный. Каждому документу будет присваиваться уникальный цифровой идентификатор, по которому можно проверить его достоверность.

Когда могут заблокировать кабинет

Положение определяет правила пользования системой и основания для блокировки электронных кабинетов. Это произойдет, в частности, в случае несанкционированного доступа, компрометации средств электронной идентификации или систематического нарушения условий пользования.

Учителям практически ничего не нужно делать: система накапливает данные о часах и документах автоматически, а входить в нее можно с помощью тех же средств электронной идентификации, что и в другие государственные сервисы.

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