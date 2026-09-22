Предприятие критической важности сохранит бронирование работника даже тогда, когда в штате остался единственный военнообязанный, несмотря на количественные лимиты правительства.

Правила бронирования работников в Украине позволяют предприятиям критической важности не соблюдать стандартные количественные лимиты, если в штате остался лишь один военнообязанный. Увольнение незабронированного работника при этом не аннулирует отсрочку его коллеге.

Об этом сообщают эксперты по трудовому праву и кадровому учету портала Kadroland, передает Новини.LIVE.

Кадровые изменения и сохранение отсрочки

На предприятиях критической важности часто возникает ситуация, когда количество военнообязанных в штате сокращается. Например, в компании работали двое таких специалистов: один имел отсрочку от призыва, а другой — нет.

Если незабронированный сотрудник решает уволиться, у руководства возникает вопрос о статусе оставшегося. Эксперты объясняют: такие кадровые ротации не требуют отмены уже предоставленной брони.

Что говорит постановление правительства

Механизм сохранения отсрочки четко прописан в Порядке бронирования военнообязанных на период мобилизации и на военное время, утвержденном постановлением Кабинета Министров №76 от 27 января 2023 года. Для критически важных учреждений в документе предусмотрены специальные исключения.

Если на предприятии остается работать лишь один военнообязанный, подлежащий бронированию, стандартные ограничения относительно разрешенного количества забронированных автоматически перестают действовать. Причина, по которой исчез второй работник — увольнение или исключение из военного учета, — на статус единственного специалиста не влияет: его бронирование остается действующим и не аннулируется.

Когда лимиты становятся обязательными

Совсем иначе правила работают, если штат компании больше. Пункты 8 и 9 Порядка №76 устанавливают четкие количественные ограничения для критических предприятий, где работают более двух военнообязанных.

В таких случаях игнорировать лимиты уже невозможно. Руководители учреждений несут прямую ответственность за соблюдение законодательства и должны постоянно следить, чтобы количество забронированных работников не превышало установленную государством квоту.

Что делать предприятию

Не аннулируйте бронирование единственного военнообязанного после увольнения его коллеги — это не предусмотрено Порядком №76.

Проверьте, актуальны ли персональные учетные данные работника — это главное условие электронного бронирования через портал "Дія".

Если в штате более двух военнообязанных — соблюдайте количественные лимиты по пунктам 8 и 9 Порядка №76.

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