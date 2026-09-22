З 18 вересня в Україні діє нове Положення про державну систему підтримки професійного розвитку педагогів. Вчителі отримали єдиний електронний кабінет, де можна шукати програми, подавати заявки на навчання та відстежувати години підвищення кваліфікації.

Доплати та професійний розвиток вчителів у новому навчальному році зазнають змін — з 18 вересня в Україні офіційно діє єдиний електронний кабінет для педагогів.

Йдеться про наказ Міністерства освіти і науки від 14 серпня 2026 року № 1426. Ним затверджено Положення про державну інформаційно-комунікаційну систему підтримки та забезпечення професійного розвитку педагогічних і науково-педагогічних працівників. Про це повідомляє портал ЮРЛІГА.

Нова система має стати спільним середовищем для педагогів, роботодавців, суб'єктів підвищення кваліфікації та центрів професійного розвитку.

Що вмітиме електронний кабінет педагога

Після електронної ідентифікації вчитель зможе шукати навчальні програми, подавати заявки на навчання та відстежувати його проходження через власний кабінет. У системі автоматично обліковуватимуться години підвищення кваліфікації, виконання плану професійного розвитку та документи про навчання.

Окремо передбачено електронне укладення договорів і підписання актів про надані освітні послуги. Система також взаємодіятиме з ЄДЕБО та ЄДР, щоб перевіряти відомості про педагогів, роботодавців і суб'єктів підвищення кваліфікації.

Електронний документ матиме силу паперового

Сформований у системі електронний документ про підвищення кваліфікації отримає статус оригіналу та таку саму юридичну силу, як і паперовий. Кожному документу присвоюватиметься унікальний цифровий ідентифікатор, за яким можна перевірити його достовірність.

Коли можуть заблокувати кабінет

Положення визначає правила користування системою та підстави для блокування електронних кабінетів. Це станеться, зокрема, у разі несанкціонованого доступу, компрометації засобів електронної ідентифікації або систематичного порушення умов користування.

Для вчителів практично нічого робити не доведеться: система накопичує дані про години й документи автоматично, а входити в неї можна за тими самими засобами електронної ідентифікації, що й до інших державних сервісів.

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