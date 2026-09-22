Пенсионное удостоверение дает не только право на ежемесячные выплаты, но и открывает доступ к бесплатным услугам: проезду в транспорте, лекарствам по рецепту, скидкам на коммуналку и юридической помощи. Полный перечень таких льгот напоминает Пенсионный фонд Украины.

Пенсионные выплаты и льготы в Украине для пожилых людей не заканчиваются ежемесячной пенсией. Пенсионное удостоверение позволяет бесплатно пользоваться целым рядом государственных услуг — от проезда в транспорте до лекарств по рецепту.

О таких возможностях напоминает Пенсионный фонд Украины. Оформление пенсии открывает доступ к льготам в транспорте, медицинском обеспечении, страховании и налогообложении, о которых многие граждане даже не догадываются, хотя они помогают существенно сократить расходы семейного бюджета.

Бесплатный проезд в транспорте

Пенсионеры по возрасту имеют право бесплатно пользоваться городскими автобусами, трамваями, троллейбусами и пригородными электричками. В то же время льгота не распространяется автоматически на частные маршрутные такси или такси — там придется платить полную стоимость, если местные власти не установили отдельных льготных условий.

Бесплатные и доступные лекарства

По электронному рецепту семейного врача пенсионеры могут получать препараты бесплатно или с небольшой доплатой. Это касается лекарств для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, бронхиальной астмы и других хронических болезней, входящих в государственные программы.

Освобождение от земельного налога и скидка на автострахование

Владельцы пенсионного удостоверения не платят земельный налог за участки в пределах установленных норм: до 0,10 га в городах, до 0,25 га в селах и до 0,15 га в поселках. Льгота также распространяется на участки до 0,10 га для дачного строительства, до 0,01 га — под индивидуальный гараж и до 0,12 га — для садоводства. Кроме того, пенсионеры, имеющие автомобиль с объемом двигателя до 2500 куб. см или электродвигатель мощностью до 100 кВт, могут получить 50% скидку на автострахование.

Скидки на коммуналку и бесплатная парковка

Для отдельных категорий пенсионеров скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг могут достигать 100% стоимости. Субсидию на коммуналку оформляют в отделении Пенсионного фонда, а ее размер зависит от доходов семьи. Согласно постановлению Кабинета Министров №585 пенсионеры также могут бесплатно парковать автомобиль на платных стоянках.

Бесплатная юридическая помощь

Все пенсионеры имеют право на первичные юридические консультации бесплатно. Если размер пенсии не превышает 4 722 гривни (или 6 056 гривен для лиц с инвалидностью), можно получить и вторичную юридическую помощь — в частности сопровождение в суде и подготовку документов.

Как оформить льготы и субсидию

Чтобы воспользоваться большинством льгот, достаточно иметь при себе пенсионное удостоверение. Для оформления субсидии на коммуналку обращаются в отделение Пенсионного фонда Украины, ЦНАП или подают заявление онлайн в приложении «Дія». К заявлению прилагают паспорт, идентификационный код и сведения о доходах, а размер помощи рассчитывают индивидуально в зависимости от совокупного дохода семьи.

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