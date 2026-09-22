Национальный банк Украины разрешил рассчитываться за границей гривневыми картами сервиса NovaPay. Клиенты теперь могут оплачивать товары и услуги за границей, получать международные переводы и принимать оплаты от иностранцев — в пределах месячного лимита 200 тысяч гривен.

Денежную помощь украинцы оформляют через «Дію», а Национальный банк Украины тем временем расширил другую финансовую возможность: теперь гривневыми картами сервиса NovaPay можно рассчитываться за границей. Такое решение регулятор принял, чтобы уравнять в правах небанковских поставщиков платёжных услуг и банки.

Формально разрешение касается всех небанковских поставщиков платёжных услуг, однако фактически банковские карты среди финансовых компаний, не являющихся банками, активно выпускает только NovaPay. Поэтому на практике новшество в первую очередь ощутят клиенты этого сервиса, входящего в группу Nova «Новой почты».

Первое изменение — оплата покупок за границей. Раньше владельцы карт NovaPay, даже находясь в Украине, не могли покупать что-либо в иностранных маркетплейсах или оплачивать подписку на международный стриминг. Теперь рассчитываться за товары, работы и услуги за границей можно в пределах стандартного месячного лимита — 200 тысяч гривен в эквиваленте.

Второе изменение — получение международных переводов в гривне. На гривневые счета NovaPay теперь можно получать деньги из-за границы: средства будут поступать после конвертации иностранной валюты в гривню. Речь идёт как о переводах через международные платёжные системы, так и о прямых зачислениях с иностранных счетов, в частности через SWIFT.

Третье изменение — приём оплат от иностранцев украинским бизнесом. Предприниматели, открывшие счета в NovaPay (в частности ФЛП), смогут зачислять на гривневые счета оплату за свои товары и услуги от иностранных клиентов — картами иностранных банков или переводами со счёта на счёт. До сих пор магазины с интернет-эквайрингом от NovaPay не могли принимать карты иностранных банков.

В то же время часть ограничений для финансовой компании сохраняется: NovaPay по-прежнему не может привлекать депозиты, открывать валютные счета или обменивать валюту. Именно из-за таких ограничений группа Nova «Новой почты» ищет возможность открыть собственный банк — это может быть как отдельный банк, так и получение банковской лицензии непосредственно для NovaPay.

Какие возможности появились у клиентов

Итак, владельцы гривневых карт NovaPay теперь могут:

оплачивать товары, работы и услуги за границей в пределах 200 тысяч гривен в месяц;

получать международные переводы на гривневой счёт, в частности через SWIFT;

принимать оплаты от иностранцев, если ведут предпринимательскую деятельность.

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