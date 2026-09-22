Харьковский окружной административный суд отменил решение Главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области, которым женщине отказали в переходе с пенсии по возрасту на пенсию в связи с потерей кормильца.

Пенсионные доплаты в Харьковской области — не единственный вопрос, который приходится решать через суд: Харьковский окружной административный суд отменил решение Главного управления Пенсионного фонда Украины в Харьковской области, которым женщине отказали в переходе с пенсии по возрасту на пенсию в связи с потерей кормильца.

Об этом говорится в публикации «Судебно-юридической газеты». Женщина длительное время получала пенсию по возрасту, однако после смерти мужа обратилась в Пенсионный фонд с заявлением о переводе на пенсию в связи с потерей кормильца. В Главном управлении ПФУ в Харьковской области ей в этом отказали.

Дело № 520/22934/26 рассмотрел Харьковский окружной административный суд. Суд установил, что отказ Пенсионного фонда является противоправным, отменил обжалуемое решение и, по сути, подтвердил право женщины на переход на более выгодный вид пенсии. Теперь территориальное управление ПФУ должно пересмотреть её обращение с учётом выводов суда.

Закон позволяет украинцам, получающим пенсию по возрасту, перейти на другой вид пенсии, если он окажется для них более выгодным. Пенсия в связи с потерей кормильца назначается нетрудоспособным членам семьи умершего — в частности вдовам и вдовцам, несовершеннолетним детям, а также родителям преклонного возраста или с инвалидностью, находившимся на иждивении умершего.

При этом Пенсионный фонд не имеет права отказывать в переходе безосновательно, если человек соответствует требованиям законодательства. Именно поэтому решение Харьковского окружного административного суда важно не только для этой женщины, но и для других получателей пенсии, которым отказывали в переводе на пенсию по потере кормильца.

Как оформить переход на пенсию по потере кормильца

Чтобы сменить вид пенсии, нужно обратиться в территориальное управление Пенсионного фонда Украины по месту жительства. Заявление можно подать лично, через веб-портал электронных услуг ПФУ или через сервис «Дія».

Для этого понадобятся следующие документы:

паспорт и регистрационный номер учётной карточки налогоплательщика;

заявление о назначении или переводе на другой вид пенсии;

свидетельство о смерти кормильца;

документы, подтверждающие родственные отношения и факт нахождения на иждивении (свидетельство о браке и т.д.);

документы о стаже и заработке умершего — при наличии.

Если Пенсионный фонд безосновательно отказывает, такое решение можно обжаловать в административном суде — как это сделала женщина по делу № 520/22934/26, и суд встал на её сторону.

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