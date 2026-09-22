Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, яким жінці відмовили у переході з пенсії за віком на пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

Пенсійні доплати у Харківській області — не єдине питання, яке доводиться вирішувати через суд: Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення Головного управління Пенсійного фонду України в Харківській області, яким жінці відмовили у переході з пенсії за віком на пенсію у зв'язку з втратою годувальника.

Про це йдеться у публікації «Судово-юридичної газети». Жінка тривалий час отримувала пенсію за віком, однак після смерті чоловіка звернулася до Пенсійного фонду із заявою про переведення на пенсію у зв'язку з втратою годувальника. У Головному управлінні ПФУ в Харківській області їй у цьому відмовили.

Справу № 520/22934/26 розглянув Харківський окружний адміністративний суд. Суд встановив, що відмова Пенсійного фонду є протиправною, скасував оскаржене рішення та, по суті, підтвердив право жінки на перехід на вигідніший вид пенсії. Тепер територіальне управління ПФУ має переглянути її звернення з урахуванням висновків суду.

Закон дозволяє українцям, які отримують пенсію за віком, перейти на інший вид пенсії, якщо він виявиться для них вигіднішим. Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого — зокрема вдовам і вдівцям, неповнолітнім дітям, а також батькам похилого віку або з інвалідністю, які перебували на утриманні померлого.

При цьому Пенсійний фонд не має права відмовляти у переході безпідставно, якщо людина відповідає вимогам законодавства. Саме тому рішення Харківського окружного адміністративного суду важливе не лише для цієї жінки, а й для інших отримувачів пенсії, яким відмовляли у переведенні на пенсію за втратою годувальника.

Як оформити перехід на пенсію за втратою годувальника

Щоб змінити вид пенсії, потрібно звернутися до територіального управління Пенсійного фонду України за місцем проживання. Заяву можна подати особисто, через вебпортал електронних послуг ПФУ або засобами сервісу «Дія».

Для цього знадобляться такі документи:

паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків;

заява про призначення або переведення на інший вид пенсії;

свідоцтво про смерть годувальника;

документи, що підтверджують родинні відносини та факт перебування на утриманні (свідоцтво про шлюб тощо);

документи про стаж і заробіток померлого — за наявності.

Якщо Пенсійний фонд безпідставно відмовляє, таке рішення можна оскаржити в адміністративному суді — як це зробила жінка у справі № 520/22934/26, і суд став на її бік.

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