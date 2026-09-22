У 2026 році для військових, ветеранів та їхніх родин діють одразу кілька житлових програм: компенсація за оренду, пільгова іпотека «єОселя», житлові сертифікати та «єВідновлення». Пояснюємо, які суми передбачені і що потрібно для оформлення.

Житлові програми для військових в Україні у 2026 році охоплюють одразу кілька механізмів — від щомісячної компенсації за оренду житла до пільгової іпотеки та житлових сертифікатів. Скористатися ними можуть учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни та родини загиблих захисників, повідомляють Факти ICTV.

Основний цифровий ресурс, де зібрані державні та регіональні житлові програми, — платформа Ветеран PRO. Там можна обрати свій статус і побачити, які пільги, послуги та програми доступні саме вам, зокрема в конкретній області чи громаді.

Компенсація за оренду житла

У 2026 році продовжує діяти програма компенсації оренди житла для ветеранів, ветеранок та їхніх родин. Вона передбачена, коли житло було втрачено, пошкоджено або стало недоступним, а також для окремих категорій військових, які змушені були переїхати.

Розмір компенсації залежить від населеного пункту. Для Києва, Дніпра, Львова та Одеси вона становить 6 656 грн на місяць, для обласних центрів — 4 992 грн, для інших населених пунктів — 3 328 грн на місяць.

Пільгова іпотека «єОселя»

Для придбання власного житла військові та ветерани можуть скористатися державною програмою «єОселя». Заявку на участь можуть подавати учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також визначені категорії родин загиблих захисників — за встановленими умовами.

Інші житлові механізми

Окрім оренди та іпотеки, ветеранам доступні програма «єВідновлення» та субвенції, а також житлові сертифікати й ваучери на житло. Детальні умови залежать від статусу людини та конкретної програми.

Як оформити житлову програму

Спершу зайдіть на платформу Ветеран PRO і оберіть свій статус — учасник бойових дій, особа з інвалідністю внаслідок війни або член сім'ї загиблого захисника. Система покаже перелік доступних житлових послуг і програм.

Для компенсації оренди житла зверніться через відповідний державний сервіс із документами, що підтверджують статус і обставини. Для «єОселі» заявку подають у застосунку «Дія», обравши категорію отримувача. Перелік документів і строки розгляду залежать від конкретної програми.

Окрім загальнодержавних можливостей, області та громади можуть запроваджувати власні житлові програми за рахунок місцевих бюджетів — додаткові компенсації та допомогу з житлом. Перелік таких послуг також зібрано на платформі Ветеран PRO.

Раніше Politeka повідомляла, як ВПО у Запоріжжі отримати компенсацію за житло.

Також Politeka повідомляла, як у Дніпропетровській області отримати компенсацію за оренду житла.