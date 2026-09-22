В 2026 году для военных, ветеранов и их семей действуют сразу несколько жилищных программ: компенсация за аренду, льготная ипотека «єОселя», жилищные сертификаты и «єВідновлення». Объясняем, какие суммы предусмотрены и что нужно для оформления.

Жилищные программы для военных в Украине в 2026 году охватывают сразу несколько механизмов — от ежемесячной компенсации за аренду жилья до льготной ипотеки и жилищных сертификатов. Воспользоваться ими могут участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны и семьи погибших защитников, сообщают Факты ICTV.

Основной цифровой ресурс, где собраны государственные и региональные жилищные программы, — платформа Ветеран PRO. Там можно выбрать свой статус и увидеть, какие льготы, услуги и программы доступны именно вам, в том числе в конкретной области или громаде.

Компенсация за аренду жилья

В 2026 году продолжает действовать программа компенсации аренды жилья для ветеранов, ветеранок и их семей. Она предусмотрена, когда жилье было утрачено, повреждено или стало недоступным, а также для отдельных категорий военных, вынужденных переехать.

Размер компенсации зависит от населенного пункта. Для Киева, Днепра, Львова и Одессы он составляет 6 656 грн в месяц, для областных центров — 4 992 грн, для других населенных пунктов — 3 328 грн в месяц.

Льготная ипотека «єОселя»

Для приобретения собственного жилья военные и ветераны могут воспользоваться государственной программой «єОселя». Заявку на участие могут подавать участники боевых действий, лица с инвалидностью вследствие войны, а также определенные категории семей погибших защитников — на установленных условиях.

Другие жилищные механизмы

Кроме аренды и ипотеки, ветеранам доступны программа «єВідновлення» и субвенции, а также жилищные сертификаты и ваучеры на жилье. Детальные условия зависят от статуса человека и конкретной программы.

Как оформить жилищную программу

Сначала зайдите на платформу Ветеран PRO и выберите свой статус — участник боевых действий, лицо с инвалидностью вследствие войны или член семьи погибшего защитника. Система покажет перечень доступных жилищных услуг и программ.

Для компенсации аренды жилья обратитесь через соответствующий государственный сервис с документами, подтверждающими статус и обстоятельства. Для «єОселі» заявку подают в приложении «Дія», выбрав категорию получателя. Перечень документов и сроки рассмотрения зависят от конкретной программы.

Кроме общегосударственных возможностей, области и громады могут внедрять собственные жилищные программы за счет местных бюджетов — дополнительные компенсации и помощь с жильем. Перечень таких услуг также собран на платформе Ветеран PRO.

Ранее Politeka сообщала, как ВПЛ в Запорожье получить компенсацию за жилье.

Также Politeka сообщала, как в Днепропетровской области получить компенсацию за аренду жилья.