Мобилизация в Украине продолжается, и статус инвалидности не является автоматической защитой от ТЦК: юристы объяснили, могут ли военные задержать человека с инвалидностью, которого объявили в розыск.

Мобилизация в Украине и повестки ТЦК — это сфера, где даже оформленная инвалидность не гарантирует спокойствия. Юристы объяснили, могут ли представители ТЦК задержать человека с инвалидностью, оказавшегося в розыске.

Как сообщает ТСН со ссылкой на портал "Юристи.UA", объявление в розыск касается нарушения правил воинского учета. Такое нарушение не зависит от наличия инвалидности или даже оформленной отсрочки от мобилизации.

Группа оповещения ТЦК имеет законное право задержать гражданина, находящегося в розыске. Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул: "То, что вы получили статус инвалида и на этом основании получили отсрочку, совсем не означает, что можно не являться в ТЦК в случае получения повестки".

К юристам обратился гражданин, которого объявили в розыск. После оформления инвалидности он снял розыск, но впоследствии снова получил сообщение о розыске из-за неявки по повестке. Другой юрист Владислав Дерий отметил: "К сожалению, вы не можете спокойно передвигаться по городу, ведь если вы наткнетесь на ТЦК, вас могут задержать и доставить в ближайший ТЦК. Это будет продолжаться, пока ТЦК не снимут статус о нарушении в "Резерв+" или не составят протокол".

Что делать, если вас объявили в розыск

Айвазян советует обратиться в ТЦК с запросом. В нем нужно попросить указать дату направления повестки, почтовый трек-код и причину вызова в ТЦК. Такой шаг помогает выяснить, действительно ли повестку отправляли и законно ли человека объявили в розыск.

Напомним, право на отсрочку имеют, в частности, люди с инвалидностью, многодетные родители, студенты, работники критически важных предприятий и граждане, ухаживающие за родственниками. Окончательное решение о пригодности к службе принимает военно-врачебная комиссия (ВВК).

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