До кінця вересня залишилося дев'ять днів. Українцям варто перевірити податкові дедлайни, а також встигнути оформити виплати, які ще доступні: 5 000 гривень «Пакунка школяра», субсидію на опалювальний сезон і податкову знижку.

До кінця вересня залишилося дев'ять днів, і українцям варто перевірити свої фінансові зобов'язання. Грошова допомога для українців та інші виплати ще доступні, але є й дедлайни зі сплати податків, які краще не пропустити.

Так, 28 вересня спливає строк сплати єдиного соціального внеску (ЄСВ) за найманих працівників за серпень для окремих категорій роботодавців, зокрема гірничодобувних підприємств. Для більшості найманих працівників цей платіж не є особистим зобов'язанням — ЄСВ за них сплачує роботодавець, а ось ФОПам і роботодавцям варто звірити свій податковий календар.

Які податки потрібно сплатити до 30 вересня

На 30 вересня припадає одразу кілька строків сплати податків і зборів. У податковому календарі Державної податкової служби на цю дату вказані, зокрема, ПДВ, плата за землю, рентна плата, акцизний податок, ПДФО, військовий збір та окремі платежі з податку на прибуток.

Ці зобов'язання стосуються насамперед підприємців, роботодавців та інших визначених категорій платників. Тому ФОПам варто окремо перевірити свій «Електронний кабінет» і переконатися, що всі платежі за вересень зроблені вчасно.

Власникам квартир, будинків та іншої нерухомості також варто зазирнути в кабінет. 30 вересня не є універсальним останнім днем сплати податку на нерухомість: фізичні особи сплачують нарахований податок протягом 60 днів після отримання податкового повідомлення-рішення. Тому до кінця місяця варто перевірити, чи є нарахування і коли саме спливає строк оплати. Якщо людина помітила помилку в площі нерухомості, кількості об'єктів чи інших даних — інформацію можна звірити з податковою.

Які виплати ще можна встигнути оформити

Батьки першокласників, які ще не подали заяву на «Пакунок школяра», мають таку можливість. У 2026 році одноразова державна допомога становить 5 000 гривень на кожну дитину, яка пішла в перший клас. Заяву можна подати до 1 листопада 2026 року, тож 30 вересня не є крайнім строком. Оформити виплату можна через застосунок «Дія», а кошти надходять на спеціальний рахунок. Гроші можна витратити на потрібні для навчання речі: одяг, взуття та канцелярію.

Вересень — вдалий час перевірити право на житлову субсидію перед початком опалювального сезону 2026/2027 років. Більшості нинішніх отримувачів повторно подавати документи не потрібно — Пенсійний фонд проведе переназначення автоматично. Звернутися доведеться тим, хто оформлює субсидію вперше, кому раніше відмовили або у кого змінилися обставини. При цьому 30 вересня не є крайнім строком: якщо подати заяву протягом двох місяців від початку опалювального сезону, субсидію можуть призначити з жовтня 2026 року.

Українці, які мали відповідні витрати у 2025 році й отримували офіційний дохід, можуть скористатися податковою знижкою та повернути частину сплаченого ПДФО. Кінцевий строк подання декларації про витрати за 2025 рік — 31 грудня 2026 року, тож саме 30 вересня поспішати не потрібно. Утім, уже зараз можна зібрати чеки, договори та інші документи, що підтверджують витрати. Сума повернення залежить від виду та розміру витрат, які дають право на знижку.

Що перевірити до 30 вересня

До кінця вересня варто не просто звірити календар платежів, а пройтися по своїх фінансових справах. ФОПам і роботодавцям — перевірити податкові зобов'язання, батькам першокласників — оформити виплату 5 000 гривень, а родинам, які претендують на субсидію, — підготувати документи.

Окремо варто перевірити «Електронний кабінет платника податків» і банківські рахунки, щоб не пропустити нарахування чи регулярні платежі. А документи на податкову знижку краще почати збирати вже зараз, навіть якщо остаточний строк подання ще не настав.

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