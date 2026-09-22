В 2026 году, чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно иметь не менее 33 лет страхового стажа. Тем, кому его не хватает, разрешено докупить пропущенные годы — однако это обойдется в немалую сумму, и не всегда такая трата оправдана.

Размер пенсии за большой стаж в Украине зависит и от официальной зарплаты, и от количества отработанных лет. Тем, кому для выхода на пенсию не хватает страхового стажа, Пенсионный фонд Украины разрешает докупить пропущенные периоды. Но делается это по двойной ставке единого социального взноса, поэтому перед оплатой стоит внимательно посчитать, действительно ли это выгодно.

Сколько стоит докупить год стажа в 2026 году

Минимальная зарплата в Украине в 2026 году составляет 8647 гривен. Обычный минимальный страховой взнос — это 22% от этой суммы, то есть 1902,34 гривны в месяц. Когда человек докупает уже пропущенные в прошлом периоды, применяется двойной размер: 1902,34 × 2 = 3804,68 гривны за один месяц.

За полный пропущенный год придется заплатить 45 656,16 гривны. Два года обойдутся в 91 312,32 гривны, а максимально разрешенные пять лет — в 228 280,80 гривны. Сумма зависит не от того, какой была минималка в пропущенный период, а от показателя, действующего на дату заключения договора.

Когда год стажа стоит вдвое дешевле

Важно не путать докупку прошлых периодов с добровольными взносами за текущие месяцы. Как объясняет Пенсионный фонд, чтобы в 2026 году засчитали один полный текущий месяц стажа, достаточно уплатить 1902,34 гривны — то есть одинарную, а не двойную ставку. Если делать такие взносы в течение всего года, сумма составит 22 828,08 гривны.

Однако «закрыть» по этой цене год, который уже прошел, нельзя — за него действует двойной тариф в 45 656,16 гривны. Поэтому тем, кто еще работает и хочет «догнать» стаж, выгоднее оформлять добровольное участие сразу, не дожидаясь, пока периоды перейдут в прошлое.

Какие периоды разрешено докупить

Единовременную уплату можно оформить за месяцы после 1 января 2004 года, когда человек не подлежал обязательному государственному социальному страхованию. Для этого нужно обратиться в налоговый орган и заключить договор о добровольном участии.

Периоды работы до 2004 года покупать не нужно — их подтверждают трудовой книжкой, архивными справками и другими документами. Поэтому сначала стоит проверить свой стаж в личном кабинете на портале ПФУ: может оказаться, что часть лет просто не внесена в электронный реестр.

Кому докупка стажа невыгодна

В 2026 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно не менее 33 лет стажа. Украинцам, которым в этом году исполняется 63 года, пенсию оформляют при наличии от 23 до 32 лет, а тем, кому исполняется 65 лет, — от 15 до 22 лет.

Платить десятки или даже сотни тысяч гривен не всегда имеет смысл. Если человек продолжает официально работать, необходимые месяцы можно накопить без отдельной доплаты. Также не всегда стоит покупать сразу несколько лет, если можно выйти на пенсию в 63 или 65 лет без таких расходов.

Не стоит покупать стаж и только ради надежды на значительное увеличение пенсии: доплата прежде всего помогает приобрести право на выплату, но не гарантирует ее высокого размера. Для сравнения: пять лет стажа стоят 228 280,80 гривны, что при условной пенсии в 4000 гривен равно более чем 57 ежемесячным выплатам.

Как оформить договор и докупить стаж

Чтобы докупить пропущенные периоды, нужно обратиться в налоговую службу по месту жительства и заключить договор о добровольном участии в общеобязательном государственном социальном страховании. Оплату можно внести единовременно или частями — это зависит от условий конкретного договора.

После поступления средств стаж засчитывают в полном объеме, и его можно использовать как для назначения пенсии, так и для увеличения ее размера. Предварительно советуют проверить накопленный стаж через электронный кабинет на портале Пенсионного фонда, чтобы не переплачивать за периоды, которые уже зачтены.

Ранее Politeka сообщала, пенсия УБД 6 197 грн: ПФУ назвал минимум для участников боевых действий.

Также Politeka сообщала, доплаты для пенсионеров в Харьковской области: кто получит надбавку за сверхнормативный стаж.

Как сообщала Politeka, стаж для пенсии: в ПФУ объяснили, почему записи в трудовой книжке не совпадают с реестром.