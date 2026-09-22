У 2026 році, щоб вийти на пенсію в 60 років, потрібно мати щонайменше 33 роки страхового стажу. Тим, кому його бракує, дозволено докупити пропущені роки — однак це обійдеться в чималу суму, і не завжди така витрата виправдана.

Розмір пенсії за великий стаж в Україні залежить і від офіційної зарплати, і від кількості відпрацьованих років. Тим, кому для виходу на пенсію бракує страхового стажу, Пенсійний фонд України дозволяє докупити пропущені періоди. Але робиться це за подвійною ставкою єдиного соціального внеску, тому перед оплатою варто уважно порахувати, чи справді це вигідно.

Скільки коштує докупити рік стажу у 2026 році

Мінімальна зарплата в Україні у 2026 році становить 8647 гривень. Звичайний мінімальний страховий внесок — це 22% від цієї суми, тобто 1902,34 гривні на місяць. Коли людина докуповує вже пропущені в минулому періоди, застосовується подвійний розмір: 1902,34 × 2 = 3804,68 гривні за один місяць.

За повний пропущений рік доведеться заплатити 45 656,16 гривні. Два роки обійдуться у 91 312,32 гривні, а максимально дозволені п'ять років — у 228 280,80 гривні. Сума залежить не від того, якою була мінімалка в пропущений період, а від показника, що діє на дату укладення договору.

Коли рік стажу коштує вдвічі дешевше

Важливо не плутати докупівлю минулих періодів із добровільними внесками за поточні місяці. Як пояснює Пенсійний фонд, щоб у 2026 році зарахували один повний поточний місяць стажу, достатньо сплатити 1902,34 гривні — тобто одинарну, а не подвійну ставку. Якщо робити такі внески протягом усього року, сума складе 22 828,08 гривні.

Однак «закрити» за цією ціною рік, який уже минув, не можна — за нього діє подвійний тариф у 45 656,16 гривні. Тому тим, хто ще працює і хоче «наздогнати» стаж, вигідніше оформлювати добровільну участь одразу, не чекаючи, поки періоди перейдуть у минуле.

Які періоди дозволено докупити

Одноразову сплату можна оформити за місяці після 1 січня 2004 року, коли людина не підлягала обов'язковому державному соціальному страхуванню. Для цього потрібно звернутися до податкового органу та укласти договір про добровільну участь.

Періоди роботи до 2004 року купувати не потрібно — їх підтверджують трудовою книжкою, архівними довідками та іншими документами. Тому спершу варто перевірити свій стаж в особистому кабінеті на порталі ПФУ: може виявитися, що частина років просто не внесена до електронного реєстру.

Кому докупівля стажу невигідна

У 2026 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно щонайменше 33 роки стажу. Українцям, яким цього року виповнюється 63 роки, пенсію оформлюють за наявності від 23 до 32 років, а тим, кому виповнюється 65 років, — від 15 до 22 років.

Платити десятки чи навіть сотні тисяч гривень не завжди має сенс. Якщо людина продовжує офіційно працювати, необхідні місяці можна накопичити без окремої доплати. Також не завжди варто купувати одразу кілька років, якщо можна вийти на пенсію в 63 чи 65 років без таких витрат.

Не варто купувати стаж і лише заради сподівання на значне збільшення пенсії: доплата передусім допомагає набути право на виплату, але не гарантує її високого розміру. Для порівняння: п'ять років стажу коштують 228 280,80 гривні, що за умовної пенсії у 4000 гривень дорівнює понад 57 щомісячним виплатам.

Як оформити договір і докупити стаж

Щоб докупити пропущені періоди, потрібно звернутися до податкової служби за місцем проживання та укласти договір про добровільну участь у загальнообов'язковому державному соціальному страхуванні. Оплату можна внести одноразово або частинами — це залежить від умов конкретного договору.

Після надходження коштів стаж зараховують у повному обсязі, і його можна використати як для призначення пенсії, так і для збільшення її розміру. Попередньо радять перевірити накопичений стаж через електронний кабінет на порталі Пенсійного фонду, щоб не переплачувати за періоди, які вже зараховані.

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