После вступления в брак военнообязанным с действующей отсрочкой не нужно лично идти в ТЦК обновлять данные: государственные реестры делают это автоматически.

Решения ТЦК можно обжаловать в суде — и это лишь часть правил, которые сейчас защищают военнообязанных. Но многих мужчин с действующей отсрочкой от мобилизации после свадьбы пугает другое: не нужно ли им срочно ехать в территориальный центр комплектования, чтобы обновить персональные данные. Юрист Владислав Дерий заверяет: нет, не нужно, а штрафовать за несообщение об изменении семейного положения — незаконно.

Дело в том, что государственные реестры автоматически передают информацию об изменении семейного положения. Как объясняет правозащитник, данные из Государственного реестра актов гражданского состояния (ГРАГС) сами попадают в военную систему «Оберег» — без какого-либо участия военнообязанного, передает Новини.LIVE.

ТЦК имеют постоянный доступ к базам данных о гражданах, которые содержатся в реестрах ГМС (Государственной миграционной службы), ГНС (Государственной налоговой службы), МВД и базах территориальных общин. Поэтому запись о регистрации брака поступает в военные структуры автоматически, и сообщать о браке «вручную» не нужно.

Могут ли оштрафовать за то, что не сообщил о браке

Штрафовать за «молчание» об изменении семейного положения — незаконно. Примечание к статье 210 КУоАП прямо указывает: положения статей 210 и 210-1 не применяются, если владелец реестра может получить персональные данные военнообязанного посредством электронного взаимодействия с другими публичными реестрами. То есть государство и так располагает информацией о вашем браке, а наказывать за то, о чем оно и без вас знает, нельзя.

Юрист подчеркивает, что в судебной практике уже достаточно решений, в которых судьи подтверждали: нельзя штрафовать людей за несообщение той информации, которой государство и так располагает. Поэтому после свадьбы мужчине с отсрочкой закон не устанавливает никакой обязанности бежать в ТЦК.

Как сообщить в ТЦК о браке, если хочется перестраховаться

Хотя это не обязанность, а исключительно право, некоторые военнообязанные предпочитают перестраховаться. В таком случае юрист советует сделать это дистанционно: отправить по адресу ТЦК, где вы состоите на учете, заказное письмо с описью вложения. К уведомлению о заключении брака достаточно приложить копию свидетельства о браке.

Напомним, что оформить отсрочку от призыва теперь можно без посещения военкомата — заявление принимают через ближайший ЦНАП или приложение «Резерв+», где функция онлайн-оформления уже доступна для 12 определенных категорий.

Ранее Politeka сообщала, мобилизация в Украине: когда ТЦК имеет право призвать без личного вручения повестки.

Также Politeka сообщала, штраф ТЦК до 25 500 грн: что грозит при переоформлении ООО и потере бронирования.

Как сообщала Politeka, мобилизация в Украине: юрист объяснил, что будет, если не забрать письмо из ТЦК с почты.