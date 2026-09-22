Після одруження військовозобов'язаним із чинною відстрочкою не потрібно особисто йти до ТЦК оновлювати дані: державні реєстри роблять це автоматично.

Рішення ТЦК можна оскаржити в суді — і це лише частина правил, які нині захищають військовозобов'язаних. Та чимало чоловіків із чинною відстрочкою від мобілізації після весілля бояться іншого: чи не треба їм терміново їхати до територіального центру комплектування, щоб оновити персональні дані. Юрист Владислав Дерій запевняє: ні, не треба, а штрафувати за неповідомлення про зміну сімейного стану — незаконно.

Річ у тім, що державні реєстри автоматично передають інформацію про зміну сімейного стану. Як пояснює правозахисник, дані з Державного реєстру актів цивільного стану (ДРАЦС) самі потрапляють до військової системи «Оберіг» — без жодної участі військовозобов'язаного, передає Новини.LIVE.

ТЦК мають постійний доступ до баз даних про громадян, які містяться в реєстрах ДМС (Державної міграційної служби), ДПС (Державної податкової служби), МВС та баз територіальних громад. Тож запис про реєстрацію шлюбу надходить до військових структур автоматично, і повідомляти про одруження «вручну» не потрібно.

Чи можуть оштрафувати за те, що не повідомив про шлюб

Штрафувати за «мовчання» про зміну сімейного стану — незаконно. Примітка до статті 210 КУпАП прямо зазначає: положення статей 210 і 210-1 не застосовуються, якщо власник реєстру може отримати персональні дані військовозобов'язаного шляхом електронної взаємодії з іншими публічними реєстрами. Тобто держава й так володіє інформацією про ваш шлюб, а карати за те, чого вона й без вас знає, не можна.

Юрист наголошує, що в судовій практиці вже достатньо рішень, у яких судді підтверджували: не можна штрафувати людей за неповідомлення тієї інформації, якою держава й так володіє. Тож після весілля чоловікові з відстрочкою жодного обов'язку бігти до ТЦК закон не встановлює.

Як повідомити ТЦК про шлюб, якщо хочеться перестрахуватися

Хоча це не обов'язок, а виключно право, деякі військовозобов'язані воліють підстрахуватися. У такому разі юрист радить зробити це дистанційно: надіслати на адресу ТЦК, де ви перебуваєте на обліку, рекомендований лист з описом вкладення. До повідомлення про укладення шлюбу достатньо додати копію свідоцтва про шлюб.

Нагадаємо, що оформити відстрочку від призову тепер можна без відвідування військкомату — заяву приймають через найближчий ЦНАП або застосунок «Резерв+», де функція онлайн-оформлення вже доступна для 12 визначених категорій.

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