У застосунку "Дія" з'явився новий випуск військових облігацій "Сімеїз". Придбати одну облігацію можна від 1003,3 грн, заявлена дохідність — від 15%, а виплата запланована на 15 вересня 2027 року.

Опалювальний сезон у Сумській області вже на порозі, а тим часом у "Дії" з'явилася нова військова облігація "Сімеїз": придбати її можна від 1003,3 грн із заявленою дохідністю від 15%, а виплата запланована на 15 вересня 2027 року.

Про новий випуск повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційний Telegram-канал "Дії". Військові облігації — це державні цінні папери, тож українці можуть вкласти гроші в цінні папери держави та отримати дохід після завершення строку їх обігу.

Скільки коштує облігація "Сімеїз"

Мінімальна сума вкладення — близько 1003 грн за одну облігацію. Заявлена дохідність нового випуску становить від 15%, а дата виплати — 15 вересня 2027 року.

Важливо розуміти: 15% — це показник дохідності облігації, а не сума, яку автоматично додають до ціни покупки. Фактичний фінансовий результат залежить від умов конкретного випуску та ціни, за якою інвестор придбав цінний папір. Інвестор, який купує облігацію, погоджується тримати вкладення до вказаної дати або може продати її раніше на умовах свого посередника.

Як купити "Сімеїз" у "Дії"

Щоб придбати військову облігацію, потрібно відкрити застосунок "Дія", перейти в розділ "Військові облігації", обрати "Сімеїз", партнера та кількість облігацій. Після цього слід підтвердити операцію та провести оплату.

Таким чином можна придбати не одну, а кілька облігацій — залежно від суми, яку людина готова інвестувати. Мінімальна сума вкладення, згідно з повідомленням "Дії", становить близько 1003 грн за одну облігацію.

Скільки українці вже вклали у військові облігації

За даними "Дії", через застосунок українці вже придбали понад 34,4 млн військових облігацій. Загальна сума таких інвестицій перевищила 35,7 млрд грн.

Мінфін наголошує, що залучені через військові облігації кошти використовуються для фінансування потреб держави та Сил оборони України. Для інвестора це водночас можливість отримати гарантований державою дохід на умовах конкретного випуску.

Що перевірити перед покупкою

Перед придбанням варто перевірити строк погашення, дохідність та умови придбання у вибраного партнера. Для військових облігацій у "Дії" встановлено окрему комісію — 0,2% від суми операції; зміни набули чинності у квітні 2026 року.

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