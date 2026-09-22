Украинские пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в городском транспорте, однако эта льгота действует не на все виды перевозок. За часть поездок придется заплатить полную стоимость, а в отдельных городах — еще и оформить персональную транспортную карту.

Льготы на проезд в транспорте в Украине имеют четкие границы — бесплатный проезд для пенсионеров действует далеко не на все виды перевозок. Пенсионное удостоверение принимают не в каждом транспорте, а за часть поездок придется заплатить полную цену билета.

О том, где именно льгота работает, а где нет, напомнил материал «24 канала». Речь идет о праве пенсионеров на бесплатный проезд в городском общественном транспорте: автобусах, троллейбусах и трамваях, а также в пригородных электричках. В то же время конкретный порядок пользования льготой может зависеть от того, как организована транспортная система в конкретном населенном пункте.

За какой транспорт придется платить

Бесплатный проезд не распространяется на метро, такси, междугородние автобусы и поезда дальнего следования. За такие поездки пенсионерам придется оплачивать установленный тариф.

Отдельно следует учитывать частные маршрутки: здесь возможность бесплатного проезда может определяться местными правилами и решениями органов местной власти. То есть в одном городе льгота на маршрутке может действовать, а в другом — нет.

Какой документ нужно иметь

Чтобы воспользоваться льготой, пенсионеру необходимо иметь пенсионное удостоверение — бумажное или электронное. В городах, где действует система безналичной оплаты проезда, дополнительно может понадобиться персональная транспортная карта.

Что делать, если требуют оплатить проезд

Если у пассажира нет документа, подтверждающего право на льготу, перевозчик имеет право требовать оплатить проезд. Поэтому перед поездкой стоит проверить, взяли ли вы удостоверение и подходит ли выбранный транспорт под действие льготы.

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