У 2027 році для призначення пенсії у 60 років знадобиться 35 років страхового стажу — найвищий показник за всю історію. Хто не накопичить стаж, виходитиме на пенсію пізніше.

Скільки стажу потрібно для пенсії — питання, яке стає дедалі гострішим: з 2027 року мінімальний обов'язковий страховий стаж для призначення пенсії у 60 років сягне рекордних 35 років. Це найвищий показник за всю історію української пенсійної системи.

Як повідомляє Перший бізнесовий, вимога у 35 років стажу стане ключовою умовою для тих, хто планує вийти на пенсію в стандартному віці. Пенсійний фонд України закладає цю цифру в чинний графік пенсійної реформи, і саме вона визначатиме, коли людина зможе отримати державні виплати.

Які категорії виходитимуть на пенсію пізніше

Ті, хто не накопичить 35 років, автоматично потраплять у підвищені вікові категорії. Якщо стажу від 25 до 35 років — пенсію призначатимуть лише у 63 роки. Якщо стаж менший за 25 років — оформити виплати можна буде не раніше 65 років.

Найбільше нові вимоги вдарять по людях, які мали перерви у трудовій діяльності, працювали неофіційно або втратили роботу через війну. Частина громадян уже стикається з тим, що їхній стаж відображається не повністю — через помилки в даних або несвоєчасне оновлення інформації у реєстрах.

Як перевірити та захистити свій стаж

У Пенсійному фонді рекомендують регулярно перевіряти особистий кабінет на порталі електронних послуг ПФУ, контролювати нарахування та за потреби уточнювати дані. Якщо записи в трудовій книжці не збігаються з реєстром застрахованих осіб, варто звернутися до сервісного центру ПФУ із документами, що підтверджують періоди роботи.

Чи можна докупити стаж

Українці також можуть добровільно докупити страховий стаж через укладення договору про добровільну участь у загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванні. Однак ця опція залишається фінансово затратною: за кожен місяць стажу доведеться сплатити внесок, прив'язаний до мінімальної зарплати.

Нагадаємо, саме наявність достатнього стажу у 2027 році визначатиме, коли людина зможе отримати державні пенсійні виплати. Для багатьох українців вихід на пенсію у 60 років може стати недосяжним, тому перевірити накопичений стаж варто вже зараз.

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