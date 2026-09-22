Офис Военного омбудсмана обнародовал справочник программ финансовой поддержки для военнослужащих и их семей — документ собрал данные от общин по всей Украине.

Денежные выплаты в Херсонской области, которые местным жителям раньше приходилось искать отдельно, теперь собраны вместе с программами других регионов — Офис Военного омбудсмана обнародовал справочник программ финансовой поддержки для военнослужащих и их семей. Документ охватывает данные от общин по всей Украине.

Инициатором создания справочника стал главный специалист управления защиты прав военнослужащих Сергей Бреус. Во время адаптационного курса по правовой осведомленности в военных подразделениях он заметил, что новобранцы часто не знают о местных программах поддержки, на которые имеют право.

Чтобы собрать документ, команде пришлось связаться с областными военными администрациями и общинами и обработать решения городских и поселковых советов. По словам Бреуса, раньше такие данные вместе никто не собирал. Теперь военнослужащему достаточно найти свою общину в справочнике — сразу видно, на какую помощь он имеет право и куда обращаться.

Справочник охватывает выплаты мобилизованным и тем, кто заключил контракт. Отдельно предусмотрены средства на лечение и реабилитацию после ранения, а также выплаты семьям погибших, пленных и пропавших без вести. Для каждой выплаты указаны условия получения и куда обращаться. Документ содержит и программы поддержки от общин с временно оккупированных территорий.

Как воспользоваться справочником

Воспользоваться документом может любой — он доступен по ссылке из поста Офиса Военного омбудсмана. Достаточно открыть справочник, найти свою общину и проверить, какие выплаты предусмотрены именно для нее, а затем обратиться по указанному контакту. В Офисе уточнили, что размеры выплат периодически меняются, поэтому информацию планируют регулярно обновлять.

В Офисе Военного омбудсмана призвали общины активнее поддерживать военных и их семьи — расширять программы помощи и лучше информировать о выплатах, чтобы защитники получали поддержку без лишних трудностей.

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