Офіс Військового омбудсмана оприлюднив довідник програм фінансової підтримки для військовослужбовців та їхніх родин — документ зібрав дані від громад по всій Україні.

Грошові виплати в Херсонській області, які місцевим жителям раніше доводилося шукати окремо, тепер зібрані докупи разом із програмами інших регіонів — Офіс Військового омбудсмана оприлюднив довідник програм фінансової підтримки для військовослужбовців та їхніх родин. Документ охоплює дані від громад по всій Україні.

Ініціатором створення довідника став головний спеціаліст управління захисту прав військовослужбовців Сергій Бреус. Під час адаптаційного курсу з правової обізнаності у військових підрозділах він помітив, що новобранці часто не знають про місцеві програми підтримки, на які мають право.

Щоб зібрати документ, команді довелося зв'язатися з обласними військовими адміністраціями та громадами й опрацювати рішення міських і селищних рад. За словами Бреуса, раніше такі дані докупи ніхто не збирав. Тепер військовослужбовцю достатньо знайти свою громаду в довіднику — одразу видно, на яку допомогу він має право і куди звернутися.

Довідник охоплює виплати мобілізованим і тим, хто уклав контракт. Окремо передбачені кошти на лікування та реабілітацію після поранення, а також виплати родинам загиблих, полонених і зниклих безвісти. Для кожної виплати вказано умови отримання та куди звертатися. Документ містить і програми підтримки від громад з тимчасово окупованих територій.

Як скористатися довідником

Скористатися документом може будь-хто — він доступний за посиланням із допису Офісу Військового омбудсмана. Достатньо відкрити довідник, знайти свою громаду та перевірити, які виплати передбачені саме для неї, а далі звернутися за вказаним контактом. В Офісі уточнили, що розміри виплат періодично змінюються, тому інформацію планують регулярно оновлювати.

В Офісі Військового омбудсмана закликали громади активніше підтримувати військових та їхні родини — розширювати програми допомоги та краще інформувати про виплати, щоб захисники отримували підтримку без зайвих труднощів.

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