Режисера монтажу затримали біля студії телеканалу «Інтер» у Києві — у міському ТЦК пояснили причину. На момент перевірки чоловік перебував у розшуку за порушення військового обліку і не мав підтвердженої відстрочки чи бронювання.

Перевірка документів представниками ТЦК знову опинилася в центрі уваги українців після випадку біля головної студії телеканалу «Інтер» у Києві. У соцмережах поширилося відео, на якому чоловіка затримують представники територіального центру комплектування разом із поліцією.

Як повідомляє видання Life.Київ з посиланням на Київський міський ТЦК та СП, затриманим виявився режисер монтажу ТОВ «Телестудія “Служба інформації”». У відомстві наголосили, що група оповіщення діяла в межах своїх повноважень, а під час перевірки документів встановили порушення правил військового обліку.

Головною причиною доставлення до центру назвали перебування громадянина в розшуку. Ідеться не про кримінальний розшук, а про облікові порушення: неявку за викликом, несвоєчасне оновлення військово-облікових даних або ігнорування інших обов'язків, визначених законодавством.

У ТЦК підкреслили, що на момент перевірки режисер не мав ані оформленої відстрочки, ані підтвердженої броні. Сам факт роботи на телеканалі, у виробничій компанії чи іншому медійному підприємстві не означає автоматичного звільнення від військового обов'язку.

Для набуття права на бронювання роботодавець має пройти встановлену процедуру, а дані працівника повинні бути внесені в офіційні документи. Як зазначили у відомстві, ані працівник, ані підприємство своєчасно не оформили документів, які підтвердили б броню. Посадовці не можуть вважати людину заброньованою лише на підставі усної заяви або самого факту працевлаштування.

Що не замінює бронювання та відстрочку

Посвідчення журналіста, редактора, оператора чи режисера саме по собі не є документом про відстрочку. Так само не замінює бронювання трудовий договір або довідка з місця роботи.

Під час перевірки громадянин має надати військово-обліковий документ і підтвердження чинного статусу, якщо такий статус йому надано. За відсутності необхідних відомостей працівники ТЦК можуть вимагати уточнення даних або направити людину до відповідного центру.

Як перевірити, чи оформлено відстрочку або броню

Юристи радять військовозобов'язаним не покладатися лише на роботодавця й самостійно контролювати свій статус. Для цього варто:

тримати при собі актуальний військово-обліковий документ;

перевіряти дані про відстрочку чи бронювання в застосунку «Резерв+» або в ТЦК;

мати при собі документи, що посвідчують особу.

Якщо людина вважає дії посадових осіб неправомірними, вона може вимагати роз'яснення підстав перевірки, фіксувати обставини події в законний спосіб і звертатися по правову допомогу.

Для медійних компаній ця історія — нагадування про необхідність контролювати актуальність військового обліку співробітників. Роботодавець має своєчасно подавати відомості, стежити за строками дії бронювання та повідомляти працівників про зміни в документах.

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