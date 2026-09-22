З 1 січня 2027 року батьки та інші особи, які постійно доглядають за дитиною з інвалідністю, зможуть один раз на рік скористатися двотижневим відпочинком. Таку соціальну послугу закріпив новий закон про підтримку дітей з інвалідністю.

В Україні запроваджують нову соціальну послугу — тимчасовий відпочинок (перепочинок) для батьків дітей з інвалідністю. Про те, як вона працюватиме, розповіли в «Судово-юридичній газеті» з посиланням на ухвалений закон.

З 1 січня 2027 року батьки та інші особи, які постійно доглядають за дитиною з інвалідністю, зможуть один раз на рік отримати два тижні тимчасового відпочинку. Таке право закріпив Закон №4955-IX «Про внесення змін до Закону України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю"».

Документ Верховна Рада ухвалила 19 серпня 2026 року, а президент підписав 15 вересня. Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування, і вводиться в дію через три місяці після публікації.

Що ще змінює новий закон

Окрім перепочинку, документ прив'язує державну допомогу сім'ям із дітьми з інвалідністю до нової базової величини, яка не може бути меншою за 4 000 гривень. Щомісячні виплати залежатимуть від категорії: дітям з інвалідністю до 18 років і людям з інвалідністю з дитинства I групи — 200% базової величини, II групи — 100%, III групи — 75%.

Окремо передбачено надбавки на догляд: для осіб з інвалідністю з дитинства I групи підгрупи А — 200% базової величини, підгрупи Б — 100%; для одиноких людей з інвалідністю з дитинства II і III груп, які потребують постійного догляду, — 75%. Загалом родина може отримувати від 20 до 71 тисячі гривень на місяць залежно від потреб.

Як отримати послугу перепочинку

Послуга тимчасового відпочинку стане частиною системи соціальних послуг, які фінансуватимуться з державного бюджету. Протягом перших п'яти років дії закону послуги, визначені в індивідуальному плані підтримки сім'ї, оплачуватиме держава, а згодом фінансування поступово перейде до органів місцевого самоврядування.

Конкретний порядок подання заяви та перелік необхідних документів має затвердити уряд підзаконними актами. Оформити послугу, як і інші соціальні послуги, батьки зможуть через органи соціального захисту населення за місцем проживання.

Закон також запроваджує послугу раннього втручання для родин із дітьми від народження до чотирьох років, які мають порушення розвитку або ризик їх виникнення. Із сім'єю працюватимуть соціальний менеджер і мультидисциплінарна команда, які разом складатимуть індивідуальний план підтримки дитини.

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