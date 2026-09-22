Сливочное масло в Украине вплотную подошло к пределу, за которым новый резкий скачок цен маловероятен, хотя заметного удешевления пока не будет.

Пока в Полтавской области фиксируют резкое подорожание масла и мяса, национальный рынок сливочного масла подошел к ценовому пределу, за которым дальнейший резкий скачок становится все менее вероятным. Как сообщает Finteco со ссылкой на аналитиков ИНФАГРО, у производителей пока нет достаточно сильных факторов для нового подорожания — вместе с тем предпосылок для заметного удешевления тоже не сформировалось.

В сентябре производители пытаются удержать восходящий ценовой тренд, однако возможности для дальнейшего повышения стоимости продукции становятся все меньше. На внутренние цены одновременно давят достаточные запасы, слабый экспорт и конкуренция со стороны европейского масла.

Почему производители не могут поднять цены

Один из главных факторов, сдерживающих рост, — объем предложения. Производство масла в Украине сокращается лишь незначительно: предприятия продолжают выполнять контрактные обязательства по выпуску сухого молока, а это поддерживает дополнительный объем масла на внутреннем рынке.

Запасы продукции остаются достаточными, а вывезти их за границу по привлекательным для украинских производителей ценам сейчас сложно. Поэтому значительная часть продукции ориентирована именно на украинского покупателя, и это не позволяет продавцам активно повышать цены: если предложение достаточное, а покупатели не готовы платить больше, есть риск падения спроса.

Европейское масло сдерживает цены

Еще один весомый фактор — конкуренция со стороны импорта. Украинские производители не могут безгранично поднимать цены, ведь при определенном уровне закупать масло из ЕС становится экономически выгоднее. На рынке уже присутствует более дешевое фасованное европейское масло, которое создает дополнительное давление на отечественную продукцию.

Если украинское масло станет заметно дороже импортных аналогов, покупатели могут частично переключиться на европейский продукт. Именно поэтому нынешний уровень цен постепенно приближается к пределу, за которым отечественным производителям будет труднее конкурировать.

Что с экспортом

Внешние рынки тоже не способствуют значительному подорожанию. Спрос на украинское масло со стороны стран Евросоюза остается сдержанным, из-за чего экспорт блочного масла ограничен. Основными рынками сбыта остаются Молдова и страны Кавказа, где производителям в отдельных случаях удается получать несколько более высокие цены.

Однако этого недостаточно, чтобы сформировать мощный экспортный спрос, который мог бы существенно подтолкнуть внутренние цены вверх.

Чего ждать покупателям

Для потребителей это означает, что резкого скачка цен на сливочное масло в ближайшее время не ожидается. Вместе с тем и существенного удешевления ждать не стоит: рынок балансирует между достаточным предложением внутри страны и ограниченным спросом на экспорт.

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