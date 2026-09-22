С 1 сентября 2026 года в Украине действует новая модель оплаты труда педагогических работников. В МОН объяснили, как изменились должностные оклады, надбавки и сколько теперь будут получать учителя.

Зарплаты педагогов в Украине выросли второй раз за год — с 1 сентября 2026 года Министерство образования и науки внедрило новый механизм оплаты труда, который предусматривает выход из Единой тарифной сетки и переход на новые должностные оклады.

В этом году зарплату педагогам повышали в два этапа: первый стартовал 1 января 2026 года, когда должностные оклады выросли на 30%, а второй пришелся на 1 сентября — зарплаты дополнительно повысили еще на 20%. О главных изменениях во время вебинара рассказала заместитель министра образования и науки Анастасия Софиенко, сообщает Вчися.Медіа.

По ее словам, в течение 2025 года средняя начисленная зарплата учителя в школе составляла 16,3 тысячи гривен. После январского повышения этот показатель вырос до 21,2 тысячи гривен, а после сентябрьского этапа в МОН ожидают более 25 тысяч гривен.

Как теперь будут считать должностные оклады

Должностные оклады педагогических и научно-педагогических работников будут рассчитывать по коэффициентам к базовой величине — 28 885 гривен, что равно средней зарплате в Украине за первый квартал 2026 года. Наименьший оклад педагогического работника составит 1,6 минимальной зарплаты, научно-педагогического — две минимальные зарплаты.

С 1 сентября из ЕТС выходят учреждения общего среднего образования, государственные учреждения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования, инклюзивно-ресурсные центры и другие государственные учреждения образования. Детские сады, внешкольные учреждения и профтехи, финансируемые из местных бюджетов, могут перейти на новую модель по решению органов местного самоуправления.

Что изменилось в надбавках

Надбавку за престижность, которую раньше устанавливали в пределах от 5 до 30% и которая зависела от финансовой способности громады, теперь зафиксировали для школ на уровне 20–30%. Из-за разницы в этой надбавке одинаковые по квалификации учителя в разных громадах могли получать на три-пять тысяч гривен меньше. В перспективе надбавку планируют сделать фиксированной — 30%.

Доплату 2600 гривен за неблагоприятные условия труда включили в должностной оклад, чтобы она стала гарантированной частью зарплаты. Отдельная доплата 2600 гривен сохраняется для педагогов школ на прифронтовых территориях, которые работают очно или смешанно.

Сколько будут получать педагоги

После перехода на новую модель полная месячная зарплата в школах составит от 16,6 до 37 тысяч гривен начисленными (от 12,8 до 28,5 тысячи гривен на руки). В профессиональных и профильных колледжах — от 14,5 до 37 тысяч начисленными (от 11,2 до 28,5 тысячи на руки).

В университетах педагоги будут получать от 17 до 53 тысяч гривен начисленными (от 13 до 41 тысячи на руки). В детских садах и учреждениях внешкольного образования, которые перейдут на новый механизм, ставка составит от 14,5 до 28 тысяч начисленными (от 11 до 21,5 тысячи на руки), а в инклюзивно-ресурсных центрах — от 22,5 до 28 тысяч начисленными (от 17,3 до 21,5 тысячи на руки).

Что изменилось для молодых учителей

Четыре квалификационные категории теперь соответствуют четырем должностным окладам, а шаг между ними уменьшили до 3–4% вместо прежних 8%. Кроме того, отменили 10-й тарифный разряд: учителя, имевшие оклад по нему, сразу переходят на 11-й, поэтому их зарплата вырастет.

Как изменилась формула образовательной субвенции

В расчет субвенции вернули все часы учебного плана: для 1–4 классов — 25 часов вместо 23, для 5–9 классов — 34 вместо 32,7, для 10–12 классов — 38 вместо 35,5. Предельную расчетную наполняемость начальных классов установили на уровне 24 ученика, что позволит точнее считать средства на оплату труда учителей.

Малокомплектные школы постепенно исключают из расчета субвенции. С 1 сентября 2026 года не учитывают учреждения, где учится меньше 60 детей (для школ с 1–12 классами), меньше 55 (для 1–11 классов) или меньше 45 (для 1–9 или 5–11 классов). Такие школы, если они остаются в сети громады, должны финансировать исключительно из местного бюджета.

Анастасия Софиенко подчеркнула, что одномоментный переход не делают обязательным для всех местных учреждений: часть громад осуществит его до конца 2026 года, остальные планомерно будут закладывать расходы с 1 января 2027 года.

Ранее Politeka сообщала, зарплаты учителей в Украине: в МОН объяснили, как будут начислять выплаты с 1 сентября.

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