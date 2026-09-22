Прогноз погоды на неделю в Киевской области с 23 по 29 сентября показывает, что синоптики ожидают потепление до +19° в понедельник, а трижды на протяжении недели прогнозируют осадки.

прогноз погоды на прошлую неделю уже предупреждал о циклоне над Киевщиной, а новые данные Гидрометцентра показывают, что осадки вернутся еще трижды на протяжении следующих семи дней.

По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, на протяжении недели с 23 по 29 сентября температура днем в Киевской области будет колебаться от +13° до +19°, а ночью воздух будет охлаждаться до +8°...+12°.

В среду, 23 сентября, в Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до +15°, а ночью столбики термометров опустятся до +8°.

В четверг, 24 сентября, синоптики прогнозируют осадки. Днем температура удержится на отметке +13°, ночью — около +10°, облачно с прояснениями.

В пятницу, 25 сентября, сохранится облачная с прояснениями погода, без осадков. Днем воздух прогреется до +18°, ночью — до +8°.

В субботу, 26 сентября, ожидается облачная погода с возможными осадками. Днем +14°, ночью +11°.

В воскресенье, 27 сентября, переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +18°, ночью — до +9°.

В понедельник, 28 сентября, малооблачно, синоптики прогнозируют осадки. Это самый теплый день недели — днем +19°, ночью +11°.

Во вторник, 29 сентября, облачно с прояснениями, без осадков. Днем +16°, ночью +12° — самая теплая ночь недели.

Самым теплым днем недели станет понедельник, 28 сентября, когда днем воздух прогреется до +19°. Самым прохладным будет четверг, 24 сентября, — всего +13° днем. Перепад температур за неделю составит 6°. Осадки прогнозируют трижды — в четверг, 24 сентября, субботу, 26 сентября, и понедельник, 28 сентября.

В дни с осадками — четверг, субботу и понедельник — жителям Киевской области стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за мокрой дороги. Ночью температура опускается до +8°...+9°, поэтому стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста.

Ранее Politeka сообщала, синоптики предупредили о дождях в прогнозе погоды на неделю в Киевской области с 21 по 27 сентября.

Также Politeka сообщала, киевскую область накроет резкое похолодание по прогнозу погоды на неделю с 20 по 26 сентября.

Как сообщала Politeka, киевскую область накроют дожди и резкое похолодание по прогнозу погоды на неделю с 19 по 25 сентября.