прогноз погоды на прошлую неделю уже предупреждал о циклоне над Киевщиной, а новые данные Гидрометцентра показывают, что осадки вернутся еще трижды на протяжении следующих семи дней.
По прогнозу синоптиков Украинского гидрометцентра, на протяжении недели с 23 по 29 сентября температура днем в Киевской области будет колебаться от +13° до +19°, а ночью воздух будет охлаждаться до +8°...+12°.
В среду, 23 сентября, в Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Днем воздух прогреется до +15°, а ночью столбики термометров опустятся до +8°.
В четверг, 24 сентября, синоптики прогнозируют осадки. Днем температура удержится на отметке +13°, ночью — около +10°, облачно с прояснениями.
В пятницу, 25 сентября, сохранится облачная с прояснениями погода, без осадков. Днем воздух прогреется до +18°, ночью — до +8°.
В субботу, 26 сентября, ожидается облачная погода с возможными осадками. Днем +14°, ночью +11°.
В воскресенье, 27 сентября, переменная облачность, без осадков. Днем воздух прогреется до +18°, ночью — до +9°.
В понедельник, 28 сентября, малооблачно, синоптики прогнозируют осадки. Это самый теплый день недели — днем +19°, ночью +11°.
Во вторник, 29 сентября, облачно с прояснениями, без осадков. Днем +16°, ночью +12° — самая теплая ночь недели.
Самым теплым днем недели станет понедельник, 28 сентября, когда днем воздух прогреется до +19°. Самым прохладным будет четверг, 24 сентября, — всего +13° днем. Перепад температур за неделю составит 6°. Осадки прогнозируют трижды — в четверг, 24 сентября, субботу, 26 сентября, и понедельник, 28 сентября.
В дни с осадками — четверг, субботу и понедельник — жителям Киевской области стоит взять с собой зонт и быть осторожными за рулем из-за мокрой дороги. Ночью температура опускается до +8°...+9°, поэтому стоит одеваться теплее, особенно это касается людей пожилого возраста.
Ранее Politeka сообщала, синоптики предупредили о дождях в прогнозе погоды на неделю в Киевской области с 21 по 27 сентября.
Также Politeka сообщала, киевскую область накроет резкое похолодание по прогнозу погоды на неделю с 20 по 26 сентября.
Как сообщала Politeka, киевскую область накроют дожди и резкое похолодание по прогнозу погоды на неделю с 19 по 25 сентября.