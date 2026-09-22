Государство сможет направлять до 71 тысячи гривен в месяц на поддержку семьи, где ребенок или взрослый с тяжелой инвалидностью нуждается в комплексном уходе. Но не вся сумма будет поступать на карту — часть пойдет на оплату услуг.

Денежная помощь для людей с инвалидностью в Украине претерпевает серьезные изменения: государство сможет направлять до 71 тысячи гривен в месяц на поддержку одной семьи. Однако эта сумма не означает, что все средства семья получит непосредственно на банковский счет.

Об особенностях такой поддержки рассказала глава Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, как сообщает «Судебно-юридическая газета».

Что входит в сумму 71 тысяча гривен

По словам Третьяковой, речь идет об общем денежном эквиваленте государственной помощи — то есть как выплат, так и услуг, которые государство оплачивает для конкретной семьи. Поддержка будет состоять из двух основных частей.

Первая — непосредственные денежные выплаты: базовая помощь и надбавка на уход, если человек имеет на нее право. Вторая часть — это социальные и другие необходимые услуги. В частности, государство может оплачивать профессиональный уход, реабилитацию, помощь специалистов, сопровождение или дневной уход.

Такие услуги будут оказывать коммунальные или частные учреждения, а их стоимость будут покрывать за счет государственного бюджета. Максимальная сумма в 71 тысячу гривен может формироваться, когда человеку одновременно нужен широкий комплекс реабилитационных, медицинских и социальных услуг вместе с денежной помощью.

Получит ли семья все 71 тысячу на карту

Нет. Непосредственно семье будут выплачивать только средства, предусмотренные как базовая помощь и надбавка на уход. Другая часть суммы — это стоимость услуг, необходимых человеку с инвалидностью. Эти средства не будут поступать семье наличными или на банковский счет, а направляться на оплату соответствующей помощи.

При этом 71 тысяча гривен не является фиксированной выплатой, гарантированной каждой семье. Общий объем поддержки будет зависеть от индивидуальных потребностей человека и перечня необходимых ему услуг.

Как изменятся выплаты с 2027 года

С 1 января 2027 года изменится система государственной социальной помощи детям с инвалидностью и людям с инвалидностью с детства. Выплата будет состоять из двух компонентов — гарантированной базовой помощи и отдельной надбавки на уход при наличии соответствующего права.

Для детей с инвалидностью подгруппы А базовая помощь составит 8 тысяч гривен, еще 8 тысяч гривен будет предусматриваться как надбавка на уход. Для других детей с инвалидностью, нуждающихся в уходе и имеющих соответствующее подтверждение, базовая помощь составит 8 тысяч гривен, а надбавка на уход — 4 тысячи гривен.

Новые правила предусмотрены законом №4955-IX, основные положения которого должны вступить в силу 1 января 2027 года.

Как оформить помощь

Оформление выплат происходит через Пенсионный фонд, ЦНАП или орган местного самоуправления — в зависимости от категории получателя. В перечень документов входят заявление, документ, удостоверяющий личность, заключение об инвалидности и документы, подтверждающие потребность в уходе. Точный перечень определяется индивидуально, поэтому стоит обращаться в соответствующие органы за консультацией.

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