Осенью стоит заранее подготовить дом к возможным отключениям электроэнергии. Специалисты советуют создать запас воды минимум на три дня, купить продукты длительного хранения и автономные источники света и питания.

Подготовка к зиме и блэкаутам в Украине — задача, которую стоит выполнить ещё до холодов. Пока в «Укрэнерго» готовят магистральную сеть к увеличению передачи электроэнергии и устанавливают антидроновую защиту ключевого оборудования, каждому домохозяйству советуют создать собственный резерв — воду, продукты и автономный свет.

В первую очередь стоит позаботиться о воде. Запас следует рассчитывать минимум на три дня, и на одного человека предусмотрено около 3 литров питьевой воды в сутки. Отдельно держат техническую воду — для гигиены и бытовых нужд. Такой резерв позволит спокойно пережить даже длительный блэкаут без паники.

Какие продукты долго хранятся без холодильника

Для питания во время отключений света стоит заранее купить продукты, которые не портятся без холодильника и не требуют длительного приготовления. В чек-лист входят крупы, консервы, макароны, сухие супы, снеки, орехи и сухофрукты. Предпочтение советуют отдавать тем позициям, которые можно быстро разогреть или употребить без термической обработки.

Гигиена и бытовые мелочи

Отдельный блок чек-листа — аптечка и средства гигиены. В аптечке должны быть базовые лекарства, кровоостанавливающие средства и препараты для постоянного приёма. Также стоит держать дома запас наличных, поскольку во время блэкаута могут не работать банкоматы и безналичные терминалы.

Свет и автономное питание

Для квартиры нужны автономное освещение и возможность заряжать гаджеты. К осени советуют подготовить светодиодные и налобные фонари, аккумуляторные лампы, свечи, павербанки большой ёмкости и зарядные устройства. Павербанки и телефоны стоит держать заряженными. Как альтернативный источник питания для квартиры можно использовать зарядную станцию, а для частного дома — бензиновый или дизельный генератор.

Как приготовить еду без света и газа

Чтобы разогреть еду или заварить чай без электричества, пригодится туристическая газовая горелка. К ней заранее покупают несколько баллонов. Также стоит проверить у провайдера, поддерживает ли домашний интернет технологию GPON, которая работает без света, и приобрести кабель-преобразователь, чтобы питать роутер от павербанка.

Что ещё сделать заранее

Полезно загрузить на телефон офлайн-карты города и сохранить важные документы в электронном виде. Для получения информации во время перебоев со связью поможет радиоприёмник, работающий от батареек или имеющий ручной генератор. Перед зимой также осматривают окна, двери и уплотнители, а мебель и тяжёлые шторы убирают от батарей, чтобы тепло свободно поступало в комнату.

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