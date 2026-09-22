Пенсионный фонд Украины анонсировал новую волну проверок персональных данных: часть получателей может временно потерять выплаты, если вовремя не обновить информацию до января.

Пенсия за 40 лет стажа и другие выплаты могут оказаться под угрозой — Пенсионный фонд Украины (ПФУ) анонсировал новую волну проверок, которая стартует в конце года и может повлиять на начисление средств уже с января.

Как сообщает Первый деловой, часть пенсионеров рискует временно потерять выплаты, если их персональные данные не будут обновлены или будут содержать расхождения. Фонд подчеркивает: система автоматически приостанавливает начисления в случаях, когда информация не подтверждена или требует уточнения.

Кто в зоне риска

По данным ведомства, прежде всего речь идет о получателях пенсий по возрасту с неполным страховым стажем, получателях социальных доплат, а также о тех, у кого в электронном кабинете отсутствуют или некорректно отображены периоды работы.

Чаще всего проблемы возникают из-за неактуальных данных о страховом стаже, ошибок в записях или технических сбоев при обновлении информации. Восстановление выплат возможно только после подачи документов и корректировки информации.

Как проверить данные и избежать задержек

ПФУ призывает пенсионеров проверить свой электронный кабинет на портале Пенсионного фонда, просмотреть историю страхового стажа и при необходимости обратиться в сервисные центры. Особенно это касается тех, кто планирует оформление доплат или переходит на другой вид пенсии.

В фонде подчеркивают: своевременная проверка позволит избежать задержек и гарантирует непрерывность выплат с января. Если в кабинете обнаружены расхождения, следует сразу обратиться в ближайший сервисный центр или подать документы через портал электронных услуг.

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