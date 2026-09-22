Пенсия за 40 лет стажа волнует многих украинцев, а для мобилизованных военных правила накопления этого стажа предлагают пересмотреть. В рамках инициативы «Стаж под огнем» активисты требуют дополнительно засчитывать страховой стаж тем, кто выполнял задачи непосредственно в районе боевых действий. В Минсоцполитики пояснили, что норма «месяц службы за три» не касается обычной пенсии по возрасту.
Об этом сообщило издание «Ветеран», передают Новини.LIVE. Участники инициативы — активисты, ветераны, военные и семьи людей, которые находились или находятся в плену государства-агрессора, — направили коллективное обращение к пяти государственным должностным лицам с вопросом возможных изменений в законодательстве о пенсионном обеспечении мобилизованных.
Как сейчас считают стаж мобилизованным
Сейчас период службы мобилизованного засчитывают в страховой стаж по правилу «один месяц службы — один месяц стажа». На это активисты указывают, ссылаясь на статью 24 Закона Украины №1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».
В то же время военный во время службы может находиться непосредственно в районе боевых действий, получить ранение или попасть в плен. По мнению инициаторов, такие обстоятельства должны учитываться при определении будущего пенсионного обеспечения, ведь защитник в зоне активных боевых действий не имеет возможности работать по обычному графику гражданского работника.
Почему «месяц за три» не работает для обычной пенсии
В Минсоцполитики пояснили, что норма, по которой один месяц службы может засчитываться как три, не применяется к страховому стажу, необходимому для назначения обычной пенсии по возрасту. Такое соотношение касается выслуги лет при назначении специальной пенсии военнослужащим.
Для мобилизованных предусмотрен другой механизм — возможность досрочного назначения пенсии по возрасту при меньшей продолжительности необходимого страхового стажа. В ведомстве подчеркивают: законы №2262 и №1058 регулируют разные по правовой природе виды пенсионного обеспечения.
Что планирует изменить государство
В Минсоцполитики сообщили, что сейчас завершается подготовка законопроекта о комплексной пенсионной реформе. Одним из ключевых направлений станет внедрение единых подходов к определению размера пенсий в зависимости от уплаченных страховых взносов.
Также планируют преобразовать специальные пенсии в профессиональное пенсионное обеспечение. Отдельно в ведомстве заявили о намерении ввести дополнительную государственную выплату для ветеранов, защищавших Украину от вооруженной агрессии РФ, — ее размер будет зависеть от продолжительности боевого опыта.
Что важно знать мобилизованным уже сейчас
- Страховой стаж за время службы засчитывают по правилу «месяц за месяц».
- Норма «месяц за три» действует только для выслуги лет при специальной военной пенсии.
- Мобилизованные имеют право на досрочную пенсию по возрасту при меньшей продолжительности стажа.
- Пересмотр правил зачисления стажа пока является инициативой, а не принятым изменением законодательства.
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