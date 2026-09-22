Пенсия за 40 лет стажа волнует многих украинцев, а для мобилизованных военных правила накопления этого стажа предлагают пересмотреть. В рамках инициативы «Стаж под огнем» активисты требуют дополнительно засчитывать страховой стаж тем, кто выполнял задачи непосредственно в районе боевых действий. В Минсоцполитики пояснили, что норма «месяц службы за три» не касается обычной пенсии по возрасту.

Об этом сообщило издание «Ветеран», передают Новини.LIVE. Участники инициативы — активисты, ветераны, военные и семьи людей, которые находились или находятся в плену государства-агрессора, — направили коллективное обращение к пяти государственным должностным лицам с вопросом возможных изменений в законодательстве о пенсионном обеспечении мобилизованных.

Как сейчас считают стаж мобилизованным

Сейчас период службы мобилизованного засчитывают в страховой стаж по правилу «один месяц службы — один месяц стажа». На это активисты указывают, ссылаясь на статью 24 Закона Украины №1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В то же время военный во время службы может находиться непосредственно в районе боевых действий, получить ранение или попасть в плен. По мнению инициаторов, такие обстоятельства должны учитываться при определении будущего пенсионного обеспечения, ведь защитник в зоне активных боевых действий не имеет возможности работать по обычному графику гражданского работника.

Почему «месяц за три» не работает для обычной пенсии

В Минсоцполитики пояснили, что норма, по которой один месяц службы может засчитываться как три, не применяется к страховому стажу, необходимому для назначения обычной пенсии по возрасту. Такое соотношение касается выслуги лет при назначении специальной пенсии военнослужащим.

Для мобилизованных предусмотрен другой механизм — возможность досрочного назначения пенсии по возрасту при меньшей продолжительности необходимого страхового стажа. В ведомстве подчеркивают: законы №2262 и №1058 регулируют разные по правовой природе виды пенсионного обеспечения.

Что планирует изменить государство

В Минсоцполитики сообщили, что сейчас завершается подготовка законопроекта о комплексной пенсионной реформе. Одним из ключевых направлений станет внедрение единых подходов к определению размера пенсий в зависимости от уплаченных страховых взносов.

Также планируют преобразовать специальные пенсии в профессиональное пенсионное обеспечение. Отдельно в ведомстве заявили о намерении ввести дополнительную государственную выплату для ветеранов, защищавших Украину от вооруженной агрессии РФ, — ее размер будет зависеть от продолжительности боевого опыта.

Что важно знать мобилизованным уже сейчас

Страховой стаж за время службы засчитывают по правилу «месяц за месяц».

Норма «месяц за три» действует только для выслуги лет при специальной военной пенсии.

Мобилизованные имеют право на досрочную пенсию по возрасту при меньшей продолжительности стажа.

Пересмотр правил зачисления стажа пока является инициативой, а не принятым изменением законодательства.

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