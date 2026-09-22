В октябре газ не подорожает: «Нафтогаз» оставляет тариф на уровне 7,96 грн за кубометр, а с 1 октября начнут приходить новые унифицированные платежки.

Тарифы на газ в Украине с октября не изменятся. Цена самого природного газа для населения останется на уровне 7,96 грн за кубометр, а тариф на его доставку и дальше будет фиксированным для каждого региона. А с 1 октября украинцам начнут приходить новые унифицированные платежки за газ.

Операторы газораспределительных сетей (ГРС) будут рассчитывать сумму в платежке индивидуально — в зависимости от объема потребления за предыдущий газовый год, разделенного на 12 месяцев. То есть ежемесячный платеж за доставку у каждого домохозяйства свой, и с 1 октября он не вырастет.

На что идут деньги за доставку газа

Плата за распределение газа обязательна. Как сообщают Новини.LIVE, собранные средства направляют на строительство, ремонты и обслуживание газовых сетей, модернизацию труб и ремонт запорной арматуры.

Правила расчета за распределение тоже не изменились: платить нужно ежемесячно до 20 числа. При этом комиссию за оплату услуги сразу за весь год не взимают — так можно немного сэкономить.

Когда можно вообще не платить

Полностью не платить за доставку газа домохозяйство может только в трех случаях: если жилье разрушено или повреждено в результате обстрелов, если произошла аварийная ситуация из-за атак, а также если жилье отключено от системы механическим способом.

Новые платежки за газ с октября

Главное изменение октября — новые квитанции. Согласно постановлению №541 НКРЭКУ, счета за газ сделают прозрачнее: введут единый шаблон квитанции, объединят счет за поставку со счетом за доставку и дадут право выбрать бумажный или цифровой формат.

Также в квитанции обязаны указывать перечень информации в соответствии с нормами ЕС. Новые правила внедряют во исполнение Директивы ЕС о стандартах платежных данных в газовой сфере.

Сколько стоит газ осенью

Подавляющее большинство украинцев — до 98% потребителей — являются клиентами ГК «Нафтогаз Украины». Тариф «Фиксированный» останется на уровне 7,96 грн за кубометр и будет действовать как минимум до 30 апреля 2027 года.

Всего на рынке работают восемь компаний: четыре предлагают только годовые тарифы, еще четыре — годовые и месячные (переменные). Годовые предложения традиционно не изменятся и будут колебаться от 7,96 до 9,99 грн за кубометр, а месячные — от 8,46 до 27,59 грн.

Как платить за газ в октябре

Платить за поставку и доставку газа нужно ежемесячно до 20 числа. Показания счетчика следует передавать ежемесячно, а сумму за доставку будут рассчитывать за предыдущий газовый год. Заплатить можно в приложении банка, на сайте поставщика или в кассах. Если платите за весь год сразу — комиссию не взимают. При повреждении жилья из-за обстрелов от оплаты за доставку можно освободиться.

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