В среду, 23 сентября, стоит сохранять спокойствие и гибкость: небольшие огорчения настигнут некоторые знаки, но день завершится приятными моментами для тех, кто не паникует.

Среда, 23 сентября, обещает стать днем контрастов: кому-то придется смириться с небольшими огорчениями, а кому-то, напротив, ждать приятного сюрприза. Прогноз на этот день опубликовало издание Horoscope.com, и главный совет астрологов — не паниковать из-за мелочей и дать себе время разобраться в ситуации.

Овен

Сегодня в вашем районе может пройти небольшая встреча или вечеринка, которая привлечет интересных людей. Но есть риск, что вы почувствуете усталость и захотите остаться дома — энергия иногда проседает после напряженного периода. Постарайтесь все же сделать усилие и пойти, если есть хоть немного сил: вечер может оказаться приятнее, чем кажется сейчас. Решение, конечно, за вами — главное, получить удовольствие от вечера в любом случае.

Телец

Быстрый взгляд на банковский счет может показать сумму меньше, чем вы ожидали. Паниковать не стоит, хотя легкое разочарование естественно. Не тратьте время на самокритику — деньги всегда можно заработать снова. Позвольте себе немного расслабиться, решите подтянуть пояс, закройте самые необходимые расходы и придерживайтесь финансового плана. Очень скоро вы будете благодарны себе за то, что вовремя приняли меры, а не начали паниковать.

Близнецы

Задерживаетесь на работе допоздна? Стоит честно спросить себя, что именно настолько важно, чтобы отодвинуть на второй план семью или партнера. Скорее всего — ничего критического. Посмотрите объективно на список дел, запланированных на вечер: компания вряд ли развалится, если часть задач вы перенесете на завтра. Сделайте столько, сколько реально успеваете, а затем отправляйтесь домой — близкие люди тоже заслуживают вашего внимания.

Рак

Вечером может собраться онлайн-группа для медитации или духовных практик, и вы вполне вероятно увлечетесь глубиной этого опыта. С людьми в этой группе вы чувствуете себя комфортно и искренне цените поддержку и дружбу, которые они дарят. Постарайтесь побыть в этом теплом ощущении как можно дольше и запомнить его — оно способно поддержать вас в более сложные времена, которые, возможно, еще впереди.

Лев

В последнее время отношения развивались хорошо, однако сегодня партнер или человек, который вам нравится, может быть недосягаем. Это способно вызвать легкий всплеск грусти, которую вы давно не чувствовали. Не стоит погружаться в эти эмоции надолго — лучше найти себе занятие, которое отвлечет, пока ваш друг не появится снова и вы не сможете провести вместе приятное время.

Дева

Просмотрев счета сегодня, вы можете обнаружить, что там меньше средств, чем казалось. Ситуация не критична, хотя неприятный осадок останется. Впрочем, есть новый контракт на финальной стадии переговоров, который окажется выгодным и поможет компенсировать нехватку. Пока он не оформлен окончательно, стоит сократить лишние расходы, чтобы финансы оставались в стабильном состоянии.

Весы

В последнее время количество требований и задач могло довести вас до отчаяния. Не стоит впадать в панику — лучше спокойно проанализировать все, что накопилось, и подумать, где именно нужны изменения. Приняв решение, не медлите с его внедрением. Гораздо проще двигаться постепенно, шаг за шагом, чем ждать одного большого шанса все исправить сразу — такой момент может и не наступить. Последовательный подход даст ощутимый результат.

Скорпион

Если вы в отношениях, партнер сегодня может удивить резким переходом от, казалось бы, полного равнодушия к страстной увлеченности. Это застанет вас врасплох, и вы можете растеряться, как реагировать. Если вы одиноки, есть шанс встретить человека, который действительно привлечет ваше внимание, — главное не забыть обменяться контактами. Держите под рукой бумагу и ручку, чтобы не упустить эту возможность.

Стрелец

Планируете, чтобы романтический партнер пришел в гости? Не спешите с подготовкой — вполне вероятно, что человек опоздает из-за обстоятельств, которые ни от кого не зависят. Не стоит накручивать себя и представлять худшие сценарии. Гость все равно появится, хоть и немного позже условленного времени. Получите удовольствие от вечера, несмотря на задержку.

Козерог

Друг может поделиться с вами очень интересными сплетнями — возможно, речь о чьей-то свадьбе. Хотя вы обычно не слишком верите слухам, сегодня убедительность друга может заставить вас принять все за чистую правду. Стоит сохранять скептицизм: услышанное не обязательно ложь, но вполне может быть приукрашено. Дождитесь, пока увидите причастных людей лично, прежде чем делать выводы.

Водолей

Подарок в последнюю минуту, который вы хотели купить для особенного человека, может оказаться недосягаемым сегодня. Вы обойдете несколько магазинов, а нужного товара нигде не будет. Это немного расстроит, но не стоит впадать в отчаяние — всегда есть альтернативы. Можно заказать вещь онлайн или подобрать другой подарок, а желаемую покупку оставить до дня рождения. Расслабьтесь и получите удовольствие от процесса поиска.

Рыбы

Сегодня вам может казаться, что вокруг все не так: дом выглядит некрасиво, мебель стоит криво, да и собственный вид не удовлетворяет. Перфекционизм может подтолкнуть вас немедленно все исправлять. Лучше не тратить силы — вероятно, сегодня вам все равно не удастся довести все до идеала. Позвольте себе расслабиться: завтра ситуация будет выглядеть совсем иначе, и настроение тоже изменится.