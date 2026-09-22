Мобилизация в Украине и правила работы ТЦК снова в центре споров — на этот раз из-за ситуации, когда военнообязанного удерживают в центре комплектования, а его защитника не пускают внутрь. Военный юрист объяснил, что делать в таких случаях, сообщает РБК-Украина.
Родственники мобилизованных часто жалуются, что в здания ТЦК и СП не пускают адвокатов, а самих мужчин лишают даже возможности позвонить юристу. Нередко при этом у человека забирают мобильный телефон — из-за чего он оказывается в правовой изоляции.
Почему недопуск адвоката незаконен
Законодательство Украины четко определяет, что право на адвоката является абсолютным и не может быть ограничено даже в условиях военного положения. По словам юриста, недопуск адвоката к клиенту — это правонарушение, которое может повлечь уголовную ответственность.
Но на практике сложилась иная ситуация: «С точки зрения закона недопуск адвоката к клиенту — это правонарушение. Однако устоявшаяся практика в центрах комплектования сейчас — не пускать адвоката ни при каких обстоятельствах», — пояснил военный юрист Данило Гончаренко.
Дополнительная сложность возникает с самим процессом привлечения защитника, когда человек уже находится внутри учреждения. Сотрудники ТЦК и полиции часто не признают право мужчины стать клиентом адвоката в устной форме, хотя это прямо предусмотрено статьей 27 закона «Об адвокатуре».
Что делать, когда забрали телефон
Наибольшим препятствием для защиты является физическое ограничение доступа к средствам связи. Мобилизация в Украине становится особенно острой именно тогда, когда у мужчины изымают смартфон — связаться с адвокатом, с которым уже подписан договор, становится крайне сложно.
В такой ситуации эффективность защиты напрямую зависит от оперативности внешних служб. По словам юриста, остаётся надеяться на действия контрольных органов — ВСП, Нацполиции, ГБР — но скорость их работы уступит скорости мобилизационного процесса.
Куда жаловаться на нарушения
В случае недопуска адвоката или незаконного удержания человека в ТЦК юристы советуют обращаться в несколько инстанций одновременно: Военную службу правопорядка (ВСП), Национальную полицию и Государственное бюро расследований (ГБР). Чем раньше подать заявление, тем выше шансы вмешаться до момента отправки человека в учебный центр.
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