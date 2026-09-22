Эксперт топливного рынка Дмитрий Лёушкин спрогнозировал, что дизель в феврале 2027 года может подорожать до 115-120 грн/л, а по пессимистичному сценарию — до 140 грн.

Подорожание бензина в Украине зимой может установить новый рекорд — эксперт топливного рынка и основатель группы компаний Prime Дмитрий Лёушкин прогнозирует, что дизельное топливо в феврале 2027 года будет стоить 115–120 гривен за литр, а бензин — примерно 105–110 грн. Впрочем, это лишь оптимистичный сценарий.

Как сообщает Auto24, прогноз эксперта выглядит тем реалистичнее, что цены уже сейчас приблизились к отметке 100 грн за литр дизеля. По состоянию на 22 сентября средняя стоимость дизельного топлива в Украине составляет около 98,55 грн/л, а бензина А-95 — 89,15 грн/л. На отдельных заправках дизель уже продают по 103–104 грн за литр.

Почему топливо может снова подорожать

Дмитрий Лёушкин называет сразу несколько факторов, которые могут подтолкнуть цены вверх. Прежде всего — очередной этап повышения акцизов, продолжение войны и сложный зимний период, который влияет и на украинский рынок, и на европейские котировки нефтепродуктов.

«Я считаю, что нужно рассчитывать, что дизель будет где-то по 115–120 гривен в феврале. Потому что акцизы, потому что я не вижу решения вопроса войны. Зимой мы будем переживать довольно тяжелую зиму», — прогнозирует Дмитрий Лёушкин.

Основания говорить о дальнейшем росте налоговой нагрузки действительно есть. Украина имеет утвержденный график ежегодного повышения акцизов на топливо до конца 2027 года, после чего с 2028 года ставка для бензина должна составить 359 евро за 1000 литров, для дизеля — 330 евро.

Психологическая отметка уже пройдена

Прогноз в 115–120 гривень перестаёт выглядеть фантастично, если сравнить его с нынешними ценами. Недавно цены на бензин и дизель резко пошли вверх, и в ряде крупных сетей дизель приблизился к психологической отметке 100 грн/л. Летом европейские котировки дизеля подскочили до 1249 долларов за тонну, что быстро отразилось на украинских АЗС.

Причём ситуация может разворачиваться так же быстро в обратную сторону. Ещё в июне дизельное топливо в Украине опускалось ниже 80 гривен за литр, когда дешевел импортный ресурс. Это показывает, насколько зависим украинский рынок от европейских котировок нефтепродуктов.

Есть и куда худший сценарий

115–120 гривен за литр дизеля Лёушкин называет скорее оптимистичным прогнозом. При неблагоприятном развитии событий цена теоретически может быть значительно выше. «120 гривен — это 2,4 евро. Это та цена, которая сейчас является одной из самых низких в Европе, и она к нам возвращается примерно с периодичностью в три-четыре месяца», — объясняет эксперт.

По его оценке, если европейские цены, которые сейчас доходят до эквивалента 2,8–2,9 евро за литр, с определённым временным лагом проявятся на украинском рынке, теоретически можно получить дизель примерно по 140–145 гривен за литр. Бензин в таком сценарии подорожал бы до 130 грн.

Что будет с бензином

По прогнозу Лёушкина, бензин зимой останется дешевле дизеля примерно на 10 гривен за литр. Если базовый сценарий реализуется и дизель в феврале будет стоить 115–120 грн, бензин может выйти примерно на 105–110 грн/л. Это означало бы заметное подорожание от нынешнего уровня — средняя цена А-95 составляет около 89 гривен за литр.

При этом сам Лёушкин подчёркивает, что не считает пессимистичный сценарий в 140 гривен наиболее реалистичным. Фактическая цена топлива зимой будет зависеть от мировых цен на нефть и нефтепродукты, валютного курса, ситуации с импортом, налогов и хода войны.

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