Восени варто заздалегідь підготувати домівку до можливих відключень електроенергії. Фахівці радять створити запас води щонайменше на три дні, придбати продукти тривалого зберігання та автономні джерела світла й живлення.

Підготовка до зими та блекаутів в Україні — завдання, яке варто виконати ще до холодів. Поки в «Укренерго» готують магістральну мережу до збільшення передачі електроенергії та встановлюють антидроновий захист ключового обладнання, кожному домогосподарству радять створити власний резерв — воду, продукти та автономне світло.

Насамперед варто подбати про воду. Запас слід розраховувати щонайменше на три дні, і на одну людину передбачено близько 3 літрів питної води на добу. Окремо тримають технічну воду — для гігієни та побутових потреб. Такий резерв дозволить спокійно пережити навіть тривалий блекаут без паніки.

Які продукти довго зберігаються без холодильника

Для харчування під час відключень світла варто заздалегідь купити продукти, які не псуються без холодильника і не потребують тривалого приготування. У чекліст входять крупи, консерви, макарони, сухі супи, снеки, горіхи та сухофрукти. Перевагу радять віддавати тим позиціям, які можна швидко розігріти або вжити без термічної обробки.

Гігієна та побутові дрібниці

Окремий блок чекліста — аптечка та засоби гігієни. В аптечці мають бути базові ліки, кровоспинні засоби й препарати для постійного прийому. Також варто тримати вдома запас готівки, оскільки під час блекауту можуть не працювати банкомати й безготівкові термінали.

Світло та автономне живлення

Для квартири потрібні автономне освітлення й можливість заряджати гаджети. До осені радять підготувати світлодіодні та налобні ліхтарі, акумуляторні лампи, свічки, павербанки великої ємності та зарядні пристрої. Павербанки й телефони варто тримати зарядженими. Як альтернативне джерело живлення для квартири можна використати зарядну станцію, а для приватного будинку — бензиновий або дизельний генератор.

Як приготувати їжу без світла й газу

Щоб розігріти їжу чи заварити чай без електрики, стане в пригоді туристичний газовий пальник. До нього заздалегідь купують кілька балонів. Також варто перевірити у провайдера, чи підтримує домашній інтернет технологію GPON, яка працює без світла, і придбати кабель-перетворювач, щоб живити роутер від павербанка.

Що ще зробити заздалегідь

Корисно завантажити на телефон офлайн-карти міста та зберегти важливі документи в електронному вигляді. Для отримання інформації під час перебоїв зі зв'язком допоможе радіоприймач, що працює від батарейок або має ручний генератор. Перед зимою також оглядають вікна, двері та ущільнювачі, а меблі й важкі штори прибирають від батарей, щоб тепло вільно надходило в кімнату.

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