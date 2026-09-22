Ці гроші повністю підуть на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати українцям.

Доплата до пенсії в Україні від ПФУ цього разу не єдина новина — держава отримала масштабне фінансування, яке підтримає виплати літнім людям на місяці вперед. Україна залучила $841 мільйон від Світового банку, і ці кошти повністю спрямують на пенсійні видатки з бюджету.

Про надходження повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ. Гроші зайшли під гарантії уряду Канади — тобто саме Оттава виступила поручителем за українським зобов'язанням перед міжнародним кредитором. Така схема дозволяє залучати дешевші та доступніші запозичення в умовах війни.

Скільки грошей і на що саме

«Україна залучила $841 млн від Світового банку під гарантії уряду Канади. Кошти спрямовуємо на відшкодування видатків державного бюджету на пенсійні виплати», — йдеться в повідомленні уряду. Це означає, що бюджетні видатки на пенсії, які держава вже здійснила щодо більш ніж 10 мільйонів українських пенсіонерів, тепер частково компенсуються цим траншем.

Програма PEACE in Ukraine

Фінансування залучене в межах програми PEACE in Ukraine — це ключова багатостороння платформа підтримки України. Домовленості про цей транш були досягнуті в вересні. З цієї точки загальний обсяг дружнього проєкту вже сягнув $54,3 млрд — це найбільший інвестиційний проєкт в історії Світового банку.

Як підкреслив Шмигаль, PEACE in Ukraine лишається одним із головних механізмів підтримки фінансової стійкості нашої держави. Це не кредит на розвиток, а цільові бюджетні кошти, які йдуть на найнагальніші соціальні виплати — насамперед пенсії.

Чи це змінить розмір пенсій

Важливий момент: ці $841 млн не йдуть на підвищення розміру пенсій конкретним людям. Вони компенсують державному бюджету ті видатки, які Україна вже має на виплату пенсій. Інакше кажучи, це забезпечить безперебійність виплат, а не їх збільшення.

До слова, уряд планує до 15 жовтня завершити роботу над документами, необхідними для отримання ще $29,5 млрд міжнародного фінансування цього року. Тобто ці гроші — лише частина ширшої програми зовнішньої підтримки українського бюджету.

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