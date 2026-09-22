Держава зможе спрямовувати до 71 тисячі гривень на місяць на підтримку родини, де дитина або доросла людина з тяжкою інвалідністю потребує комплексного догляду. Проте не вся сума надходитиме на картку — частина піде на оплату послуг.

Грошова допомога для людей з інвалідністю в Україні зазнає серйозних змін: держава зможе спрямовувати до 71 тисячі гривень на місяць на підтримку однієї родини. Однак ця сума не означає, що всі кошти сім'я отримає безпосередньо на банківський рахунок.

Про особливості такої підтримки розповіла голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова, як повідомляє «Судово-юридична газета».

Що входить до суми 71 тисяча гривень

За словами Третьякової, йдеться про загальний грошовий еквівалент державної допомоги — тобто як виплат, так і послуг, які держава оплачує для конкретної родини. Підтримка складатиметься з двох основних частин.

Перша — безпосередні грошові виплати: базова допомога та надбавка на догляд, якщо людина має на неї право. Друга частина — соціальні та інші необхідні послуги. Зокрема, держава може оплачувати професійний догляд, реабілітацію, допомогу спеціалістів, супровід або денний догляд.

Такі послуги надаватимуть комунальні або приватні установи, а їхню вартість покриватимуть коштом державного бюджету. Максимальна сума у 71 тисячу гривень може формуватися, коли людині одночасно потрібен широкий комплекс реабілітаційних, медичних і соціальних послуг разом із грошовою допомогою.

Чи отримає родина всі 71 тисячу на картку

Ні. Безпосередньо родині виплачуватимуть лише кошти, передбачені як базова допомога та надбавка на догляд. Інша частина суми — це вартість послуг, необхідних людині з інвалідністю. Ці кошти не надходитимуть родині готівкою або на банківський рахунок, а спрямовуватимуться на оплату відповідної допомоги.

Водночас 71 тисяча гривень не є фіксованою виплатою, гарантованою кожній родині. Загальний обсяг підтримки залежатиме від індивідуальних потреб людини та переліку послуг, які їй необхідні.

Як зміняться виплати з 2027 року

Із 1 січня 2027 року має змінитися система державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю та людям з інвалідністю з дитинства. Виплата складатиметься з двох компонентів — гарантованої базової допомоги та окремої надбавки на догляд за наявності відповідного права.

Для дітей з інвалідністю підгрупи А базова допомога становитиме 8 тисяч гривень, ще 8 тисяч гривень передбачатиметься як надбавка на догляд. Для інших дітей з інвалідністю, які потребують догляду та мають відповідне підтвердження, базова допомога складе 8 тисяч гривень, а надбавка на догляд — 4 тисячі гривень.

Нові правила передбачені законом №4955-IX, основні положення якого мають набути чинності 1 січня 2027 року.

Як оформити допомогу

Оформлення виплат відбуватиметься через Пенсійний фонд, ЦНАП або орган місцевого самоврядування — залежно від категорії отримувача. До переліку документів належать заява, документ, що посвідчує особу, висновок про інвалідність та документи, що підтверджують потребу в догляді. Точний перелік визначатиметься індивідуально, тому варто звертатися до відповідних органів за консультацією.

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