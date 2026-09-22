Деякі українці, які мають призначену пенсію, отримують на картку лише чверть нарахованої суми. У Пенсійному фонді пояснили, чому це відбувається і кого стосується таке обмеження.

Пенсіонери в Україні можуть отримувати лише частину пенсії на банківську картку — й у більшості випадків це не помилка банку та не затримка переказу. Закон передбачає ситуації, коли громадянину виплачують лише 25% призначеної пенсії, а решту коштів спрямовують на оплату його утримання в державному закладі.

У Пенсійному фонді України (ПФУ) пояснили, хто саме підпадає під таке обмеження і в яких випадках людина все ж може розраховувати на повну виплату.

Хто отримує лише 25% пенсії

Обмеження стосується пенсіонерів, які постійно проживають у державній установі — будинку-інтернаті, пансіонаті тощо — і перебувають там на повному державному утриманні. Таким громадянам на руки виплачують 25% призначеної пенсії, а решту коштів можуть перераховувати безпосередньо закладу, де живе людина.

Розмір утримання визначають за офіційною довідкою про фактичну вартість проживання у відповідній установі. Якщо ж пенсія перевищує цю вартість, людині виплачують різницю між сумою виплат і витратами на утримання. При цьому особиста сума в будь-якому разі не може бути меншою за 25% пенсії.

Окремо для тих, хто має утриманців

Для пенсіонерів, які мають на утриманні непрацездатних членів сім'ї, діють інші правила. Сам пенсіонер отримує 25% виплат, а його утриманцям може перераховуватися до 50% загального розміру пенсії. Якщо утриманців двоє або більше, ця сума розподіляється між ними порівну.

Кого це обмеження не стосується

Деякі категорії громадян отримують пенсію за іншими правилами і в повному обсязі. Зокрема, йдеться про людей, які мають особливі заслуги перед Україною — їм виплачують 100% нарахованої суми. Також повністю пенсію у зв'язку із втратою годувальника отримують діти-сироти, які перебувають на повному державному забезпеченні. Іншим дітям у таких установах виплачують 50% пенсії, а решту коштів може перераховуватися закладу.

Якщо пенсіонер тимчасово залишає установу — наприклад, через відпустку чи перебування на лікуванні в лікарні — за цей період пенсія виплачується в повному розмірі. Кошти, які людина не отримує безпосередньо, не зникають: за її особистою заявою відповідну частину пенсії перераховують на рахунок установи, де вона перебуває.

Що робити і куди звертатися

Якщо пенсіонер або його рідні виявили, що на картку надходить лише чверть суми, — насамперед варто звернутися до адміністрації закладу, де людина перебуває на утриманні, та до територіального управління Пенсійного фонду. Там мають надати довідку про вартість утримання і пояснити, як розподіляється пенсія. За потреби можна подати письмову заяву на ім'я керівника закладу щодо перерахування частини виплат на особистий рахунок.

Нагадаємо, окремо можуть утримувати до 50% виплати та в інших випадках, не пов'язаних з інтернатами — йдеться про примусові відрахування за наявність відповідного судового рішення чи постанови, зокрема при виплаті аліментів або відшкодування збитків через розкрадання майна.

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