Проект госбюджета на 2027 год закладывает рост соцвыплат и минимальной зарплаты на 10,4%, а наибольшую надбавку до 28 780 грн с 1 января получат спецпенсионеры.

Пенсионные выплаты в Украине вновь пересчитают в рамках нового бюджета — проект госсметы на 2027 год закладывает существенный разрыв между реальными потребностями граждан и официальными соцстандартами.

С января 2027 года соцвыплаты и минимальная зарплата вырастут на 10,4 %, однако это покрывает лишь незначительную часть фактических потребительских расходов. Об этом пишет Oboz.ua.

Сухие цифры сметы: сколько добавят

максимальная пенсия вырастет на 2 830 грн — с 25 950 до 28 780 грн;

минимальная пенсия поднимется на 283 грн — с 2 595 до 2 878 грн;

минимальная зарплата вырастет с 8 647 до 9 546 грн.

Наибольший прирост в денежном измерении традиционно получит узкая категория «спецпенсионеров» — прежде всего бывшие прокуроры и кадровые военные, чьи выплаты привязаны к максимальному порогу.

Почему индексация «не догоняет» реальность

Основная проблема — существенный отрыв официального прожиточного минимума от фактического, который ежемесячно рассчитывает Минсоцполитики на основе рыночных цен Госстата. Чтобы удовлетворить базовые потребности физического выживания, пенсионеру уже сейчас нужно не меньше 7 455 грн в месяц, а работающему человеку — 12 105 грн.

То есть даже после планового январского перерасчета официальная минимальная пенсия будет покрывать менее 40 % реальной черты бедности. Абсолютное большинство украинских пенсионеров и работники бюджетной сферы (в частности специалисты учреждений культуры, ботанических садов и научных учреждений) останутся в дефиците средств на покрытие ежедневных потребностей.

Как работающему пенсионеру увеличить выплаты раньше

Работающие пенсионеры могут повысить свои выплаты еще до ежегодного автоматического перерасчета. Если после назначения пенсии накоплено не менее 24 месяцев страхового стажа, достаточно подать заявление в Пенсионный фонд, чтобы получить повышение без ожидания очередной индексации.

Даже если после выхода на пенсию человек проработал менее двух лет и уже уволился, этот стаж учтут во время следующего перерасчета. Специалисты советуют своевременно обращаться в ПФУ после приобретения необходимого стажа, чтобы не терять положенные средства из-за задержек с автоматическим пересмотром выплат.

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