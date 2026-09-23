Проєкт держбюджету на 2027 рік закладає зростання соцвиплат і мінімальної зарплати на 10,4%, а найбільшу надбавку до 28 780 грн з 1 січня отримають спецпенсіонери.

Пенсійні виплати в Україні вкотре перерахують у межах нового бюджету — проєкт держкошторису на 2027 рік закладає суттєвий розрив між реальними потребами громадян та офіційними соцстандартами.

З 1 січня 2027 року соціальні виплати та мінімальна зарплата мають зрости на 10,4%, проте це покриває лише незначну частину фактичних споживчих витрат. Про це пише Oboz.ua.

Сухі цифри кошторису: скільки додадуть

максимальна пенсія зросте на 2 830 грн — з 25 950 до 28 780 грн;

мінімальна пенсія підніметься на 283 грн — з 2 595 до 2 878 грн;

мінімальна зарплата зросте з 8 647 до 9 546 грн.

Найбільший приріст у грошовому вимірі традиційно отримає вузька категорія «спецпенсіонерів» — насамперед колишні прокурори та кадрові військові, чиї виплати прив'язані до максимального порогу.

Чому індексація «не наздоганяє» реальність

Основна проблема — суттєвий відрив офіційного прожиткового мінімуму від фактичного, який щомісяця розраховує Мінсоцполітики на основі ринкових цін Держстату. Щоб задовольнити базові потреби фізичного виживання, пенсіонеру вже зараз потрібно не менше 7 455 грн на місяць, а працюючій людині — 12 105 грн.

Тобто навіть після планового січневого перерахунку офіційна мінімальна пенсія покриватиме менше ніж 40 % реальної межі бідності. Абсолютна більшість українських пенсіонерів та працівники бюджетної сфери (зокрема фахівці закладів культури, ботанічних садів і наукових установ) лишатимуться в межах дефіциту коштів на покриття щоденних потреб.

Як працюючому пенсіонеру збільшити виплати раніше

Працюючі пенсіонери можуть підвищити свої виплати ще до щорічного автоматичного перерахунку. Якщо після призначення пенсії накопичено щонайменше 24 місяці страхового стажу, достатньо подати заяву до Пенсійного фонду, щоб отримати підвищення без очікування чергової індексації.

Навіть якщо після виходу на пенсію ви працювали менше двох років і вже звільнилися, цей стаж урахують під час наступного перерахунку. Фахівці радять вчасно звертатися до ПФУ після набуття необхідного стажу, щоб не втрачати належні кошти через затримки з автоматичним переглядом виплат.

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