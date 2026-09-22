В сентябре 2026 года в Украине подорожала бакалея: по данным Минфина, выросли цены на гречку, сахар, рис, подсолнечное масло и пшеничную муку. Заметнее всего прибавил в цене сахар, а мука изменилась меньше всего.

В сентябре 2026 года в Украине дорожает бакалея — актуальные цены на гречку, сахар, рис, масло и муку опубликовал Минфин по состоянию на 22 сентября. По сравнению с августом ценники пошли вверх, правда, на разные суммы.

Гречка

Килограмм гречки теперь в среднем стоит 78,45 грн, тогда как в августе 2026 года средняя цена составляла 74,63 грн. Дешевле всего крупу продают в Metro — 69,90 грн/кг, а также в Novus — 69,99 грн. Дороже всего — в Megamarket, где за килограмм просят 99 грн. В Auchan гречка стоит 74,90 грн.

Сахар

Сахар кристаллический подорожал заметнее всего: средняя цена килограмма выросла с 30,22 грн в августе до 35,82 грн в сентябре. В Auchan и Metro килограмм продают по 34,90 грн, в Novus — по 34,99 грн, а в Megamarket — по 38,50 грн.

Рис

Стоимость риса зависит от сорта. Длинный рис в среднем стоит 63 грн/кг (в августе — 59,74 грн), круглый — 62,07 грн (было 54,71 грн), а длинный пропаренный — 56,37 грн (было 53,13 грн). Разброс цен большой: в Metro длинный рис продают по 52 грн, а в Novus — по 79,99 грн за килограмм.

Масло

Подсолнечное масло тоже прибавило в цене. Бутылка рафинированного масла «Олейна» объёмом 850 мл в среднем стоит 107,30 грн (в августе — 100,68 грн), а «Щедрый Дар» — 100,66 грн (в августе — 100,07 грн).

Мука

Меньше всего изменилась пшеничная мука. Килограмм муки «Хуторок» в среднем стоит 36,72 грн (в августе — 35,88 грн), а двухкилограммовая упаковка — 72,64 грн (в августе — 70,96 грн).

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