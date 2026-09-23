Тарифи Київстар, Vodafone та lifecell знову переписали — найбільші оператори підняли абонплату, і тепер найдорожчі пакети коштують по 550 гривень за чотири тижні.

Тарифи мобільних операторів в Україні знову переписали — вартість найдорожчих пакетів Київстар, Vodafone та lifecell станом на вересень сягнула позначки 550 гривень за чотири тижні.

Подорожчання пояснюють не лише бажанням операторів заробити більше: компанії змушені вкладати кошти в підтримку мереж під час тривалих відключень електроенергії. Йдеться про акумулятори, генератори, резервне живлення та відновлення пошкодженої інфраструктури.

Скільки тепер коштують пакети

Актуальні ціни на тарифи Київстар, Vodafone та lifecell такі:

Vodafone FLEXX GO — 420 гривень за чотири тижні;

Vodafone FLEXX TOP — 550 гривень;

Київстар «ВСЕ РАЗОМ Легкий» — 450 гривень;

Київстар «ВСЕ РАЗОМ Крутий» — 550 гривень;

lifecell «Максі» — 400 гривень;

lifecell «Мега» — 550 гривень.

Тобто верхня цінова планка популярних пакетів у всіх трьох найбільших операторів уже дорівнює 550 гривням за чотири тижні.

Чи подорожчає зв'язок ще

Телеком-аналітик Олександр Глущенко вважає, що простору для подальшого суттєвого підвищення цін уже небагато: оператори заклали майбутні витрати в попередні підвищення тарифів. Водночас у довшій перспективі, до 2028 року, на вартість зв'язку впливатимуть інфляція, витрати на електроенергію, модернізація мереж і розвиток 4G та 5G.

За даними НКЕК, у першому півріччі 2026 року доходи від мобільного зв'язку в Україні зросли на 12,7% — до 43,9 млрд гривень, а середньомісячний дохід на одну активну SIM-картку збільшився зі 135,6 до 157,6 гривні.

Як заощадити на тарифі

Утримати витрати в межах менших сум можна завдяки перенесенню номера до іншого оператора. Наприклад, при переході до Київстар абонплата за «ВСЕ РАЗОМ Легкий» знижується з 470 до 290 гривень, у Vodafone тариф FLEXX GO на час акції коштує 280 гривень замість 420, а в lifecell «Максі» для тих, хто переносить номер, обійдеться у 270 гривень замість стандартних 400.

На тлі європейських цін український зв'язок не виглядає дорогим: тариф із дзвінками та 10 ГБ інтернету в Україні коштує близько 400 гривень, тоді як у Польщі — близько 8,62 євро, в Італії — 10,70 євро, в Іспанії — 16,24 євро, а в Німеччині — 23,47 євро.

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