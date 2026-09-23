В Украине для представителей одной профессии действует специальная государственная пенсионная гарантия: будущая пенсия должна составлять 80% от среднемесячной зарплаты и не может быть меньше трех прожиточных минимумов. В Пенсионном фонде объяснили, кто имеет право на такую выплату и какие документы для этого нужны.

Пенсионные выплаты в Украине для отдельных профессий существенно отличаются от общих правил — в частности, шахтерам государство гарантирует пенсию в размере 80% от среднемесячной зарплаты. Как объяснили в Пенсионном фонде, такая гарантия закреплена в законах «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» и «О повышении престижности шахтерского труда».

Как сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ПФУ, право на повышенную пенсию имеют шахтеры и члены их семей. Минимальная выплата для таких работников не может быть меньше трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц, что в 2026 году составляет 7 785 гривен.

Кому предусмотрена повышенная пенсия в 2026 году

Действие закона «О повышении престижности шахтерского труда» распространяется на несколько категорий работников, занятых на самых тяжелых подземных работах. Речь идет о:

работниках государственных военизированных аварийно-спасательных служб (формирований) в угольной отрасли — согласно Списку №1 производств, работ, профессий и должностей с особо вредными и сверхтяжелыми условиями труда;

работниках, занятых на подземных работах по добыче угля, железной руды, руды цветных и редких металлов, марганцевых, урановых, магниевых и озокеритовых руд (Список №1);

работниках шахтостроительных предприятий, занятых на подземных работах (Список №1);

членах семей перечисленных выше категорий лиц.

Требования к стажу для выхода на пенсию

Для мужчин льготная пенсия по возрасту назначается после достижения 50 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа, из которых не менее 10 лет — на указанных работах. Для женщин требования мягче: нужно не менее 20 лет страхового стажа, из которых не менее 7,5 лет — на соответствующих подземных работах.

Независимо от возраста льготную пенсию назначают работникам, которые полный рабочий день были заняты на подземных и открытых горных работах (вместе с личным составом горноспасательных частей) по добыче угля и других полезных ископаемых, а также на строительстве шахт и рудников, — если они отработали на таких работах не менее 25 лет.

Для работников ведущих профессий — рабочих очистного забоя, проходчиков, забойщиков на отбойных молотках, машинистов горных выемочных машин — достаточно 20 лет занятости на соответствующих работах.

Какой минимальный размер пенсии для шахтеров

Государство гарантирует шахтерам повышенный размер минимальной пенсии. Если работник имеет необходимый подземный стаж, минимальная пенсия должна составлять 80% от среднемесячной зарплаты, из которой она рассчитывается, но не может быть меньше трех прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц. В этом году один прожиточный минимум составляет 2 595 гривен.

Поэтому минимальная гарантия в 2026 году считается по формуле: 2 595 грн × 3 = 7 785 грн. Если 80% от среднемесячной зарплаты превышают эту сумму, пенсию назначают по большему расчету. Если же выходит меньше — Пенсионный фонд обязан выплачивать не менее 7 785 гривен.

В случае, когда фонд по каким-то причинам начислил меньше установленного минимума, работник имеет право требовать перерасчета до гарантированной суммы.

Какие документы нужны для оформления

Чтобы оформить такую пенсию, нужно обратиться в органы Пенсионного фонда с полным пакетом документов. Заявление можно подать как по месту жительства, так и по месту регистрации. Основные документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

трудовая книжка;

справка о заработной плате за период работы;

документы, подтверждающие льготный стаж (архивные справки, информация с предприятия);

выписки из приказов о результатах аттестации рабочих мест.

Итак, для шахтеров с полным подземным стажем минимальная пенсия в 2026 году не может быть ниже 7 785 гривен — даже если расчетные 80% от зарплаты окажутся меньше.

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