Ветераны и ветеранки с инвалидностью вследствие войны, а также члены их семей могут бесплатно научиться управлять адаптированными (переоборудованными) авто. Рассказываем пошагово, кто имеет право и как подать заявление.

Поддержка ветеранов в Киевской области пополнилась еще одной программой — на этот раз речь идет о бесплатном обучении вождению на адаптированных автомобилях для людей с инвалидностью. Освоить управление специально переоборудованным транспортным средством могут ветераны войны и их семьи.

О том, кто именно имеет право на такую переподготовку и как ее пройти, подробно рассказали в Киевской областной военной администрации со ссылкой на материалы Министерства по делам ветеранов Украины.

Кто имеет право на бесплатное обучение

Право на бесплатное обучение управлению адаптированным авто имеют люди с инвалидностью — независимо от причин ее получения, — у которых есть соответствующие медицинские показания к управлению транспортным средством. Категории следующие: ветераны и ветеранки войны, члены их семей, а также члены семей погибших (умерших) Защитников и Защитниц Украины.

Ключевое условие — наличие медицинской справки, подтверждающей пригодность по состоянию здоровья к управлению. Без нее в автошколу не зачислят.

Пошаговая инструкция

Первый шаг — пройти медицинский осмотр и получить медицинскую справку формы 083/о. Это обязательный документ, который подтверждает пригодность к управлению транспортными средствами по состоянию здоровья.

Второй шаг — выбрать удобную специализированную автошколу. В Киевской области такое учебное заведение действует на базе Национальной академии внутренних дел в селе Вита-Почтовая Киево-Святошинского района. Также в перечне — заведения во Львове, Днепре, Кропивницком, Каменце-Подольском, Одессе, Виннице, Житомире, Ужгороде, Николаеве, Ровно, Луцке, Ковеле и Харькове.

Какие документы нужны

Заявление подают в структурные подразделения по вопросам ветеранской политики по месту регистрации или фактического проживания — при ОВА, районных администрациях или исполнительных органах городских и районных в городах советов. Подать его можно как в бумажной, так и в электронной форме.

К заявлению прилагают: копию паспорта гражданина Украины; копию РНОКПП (плательщика налогов) или отметку в паспорте об отказе от него; копию удостоверения, подтверждающего соответствующий статус; копию свидетельства о браке или рождении ребенка (для членов семей); медицинскую справку формы 083/о.

После этого подразделение по вопросам ветеранской политики заключает трехсторонний договор о предоставлении услуг с заявителем и выбранной автошколой. Все расходы на обучение возмещает Министерство по делам ветеранов Украины.

Как проходит обучение

Далее — теоретическое обучение в выбранной автошколе. Если у человека уже есть водительское удостоверение соответствующей категории, он может сразу перейти к практическому переобучению на адаптированном авто. Затем сдают теоретический экзамен в сервисном центре МВД, проходят практическое обучение на специализированном транспортном средстве, сдают практический экзамен и получают водительское удостоверение.

Обучение реализуется во исполнение Стратегии ветеранской политики до 2030 года и в рамках флагманского проекта МВД Украины «Безбарьерные автошколы». Подробную информацию о проекте и условиях обучения можно найти на официальном сайте driveability.mvs.gov.ua.

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