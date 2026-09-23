Мужчина обновил военно-учетные данные через приложение и считал, что это освобождает его от прохождения военно-врачебной комиссии. Суд встал на сторону ТЦК и объяснил, почему такое толкование не работает.

Обновление военно-учетных данных онлайн в приложении не отменяет обязанности проходить военно-врачебную комиссию — суд рассмотрел дело, в котором военнообязанный пытался обжаловать решение ТЦК именно с таким аргументом, и встал на сторону комиссариата.

Суть спора заключалась в том, что мужчина в свое время обновил свои военно-учетные данные дистанционно — через электронный сервис, не посещая территориальный центр комплектования лично. После этого он считал, что выполнил все требования закона и что вызов на военно-врачебную комиссию больше его не касается.

Однако суд объяснил: обновление данных в реестре «Оберег» или через «Резерв+» фиксирует лишь актуальность сведений о человеке — фамилию, адрес, место работы, состояние здоровья по документам. Это вовсе не тождественно медицинскому осмотру, который проводит ВВК для определения степени пригодности к службе.

Суд отметил, что прохождение военно-врачебной комиссии — это отдельная процедура, предусмотренная законом. Она нужна, чтобы врачи заново оценили фактическое состояние здоровья военнообязанного, а не полагались только на записи, внесенные им самим или имеющиеся в реестре.

Принципиально важной оказалась позиция суда: направление на ВВК является законным даже тогда, когда человек вовремя обновил данные онлайн. Уклонение от комиссии после повестки или направления расценивается как невыполнение требований законодательства со всеми правовыми последствиями.

В чем разница между обновлением данных и ВВК

Суд разъяснил, что эти два процесса нельзя путать. Обновление данных онлайн — это административное действие, которое можно выполнить дистанционно за считанные минуты. Военно-врачебная комиссия — это очный медосмотр с привлечением врачей, который завершается выводом о пригодности, ограниченной пригодности или непригодности к военной службе.

Суд подчеркнул, что и то, и другое — самостоятельные обязанности военнообязанного. Выполнение одной не освобождает от выполнения другой, и наоборот.

Что делать, если пришел вызов на ВВК

Если вас вызвали на военно-врачебную комиссию, стоит явиться в назначенное время и иметь при себе паспорт, военно-учетный документ и медицинскую документацию, подтверждающую имеющиеся заболевания. При необходимости можно пройти дополнительное обследование, но отказываться от самого осмотра без уважительных причин не стоит — это лишь создает риск административной или уголовной ответственности.

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